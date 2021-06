Andrea del Boca y la remake de Perla Negra: “Fue la primera novela en donde me mostré como mujer”

A pocas semanas de haber terminado las grabaciones de la remake de Perla Negra, Andrea del Boca habló sobre la felicidad que le dio volver a ser parte de esta telenovela y el orgullo que le genera que su hija, Anna Chiara, interprete el mismo papel que hizo ella en su juventud.

“Tengo mucha ansiedad, muchos nervios y mucha felicidad”, expresó en el living de Instrusos, por la pantalla de América. Además de dirigir la ficción, la actriz se pondrá en la piel de la antagonista. “Me encantó ser villana, me divertí muchísimo”, aseguró. “Esta Rosalía cuenta un poco más la historia de por qué es así. Ha tenido una vida un poco complicada”, adelantó sobre su personaje.

Perla Negra se podrá ver próximamente a través de YouTube, en un nuevo canal que inauguró la hermana de Del Boca, Anabella con el fin de brindarle al público telenovelas gratuitas. “Celebro que se abra un nuevo espacio para la ficción, porque la verdad que en Argentina la ficción está muy ‘tiradita’. Más allá de la pandemia es una cuestión económica, se produce muy poco y se compran más latas. Esto hace que toda la industria sufra”, analizó.

“Cuando se encuentra un camino para hacer ficción, yo como actriz lo celebro”, dijo sobre lo que sintió cuando le propusieron hacer la remake. “Cuando ellos me cuentan la idea de hacer Perla Negra y que la protagonizara Anna también me puse contenta, porque me pareció bueno que ella pueda transitar este personaje que tantas alegrías me trajo”, expresó.

Si bien Del Boca actúa desde los 3 años, esta telenovela marcó un punto de inflexión en su carrera. “Como actriz pude hacer un personaje de mujer más empoderada. Perla fue la primera novela en donde me mostré como mujer”.

Backstage de Perla Negra, de Enrique Torres, con Andrea del Boca

Repasando su trayectoria, la actriz también se dio tiempo de contar una divertida anécdota junto a Raúl Taibo en Andrea Celeste. “Nosotros éramos muy amigos, era como mi hermano mayor”, reveló sobre la relación que tenían, antes de contar lo que pasó minutos antes de que tuviese que dar el primer beso de su vida... ¡y en cámaras!

“La escena del beso era después de comer, y en el restaurante de Canal 7 como plato principal había una ensalada de sardinas con cebolla”, recordó. “Llegamos y Raúl me dice: ‘Andre, yo como esto’. Yo lo miré pero nada... Cuando llegó el momento de la escena masticó un chicle, pero la cebolla es durísima”, culminó entre risas.

LA NACION