Luisana Lopilato reveló su impactante look para Navidad y dudó sobre su vestido: “¿Es mucho?”

A pocas horas de celebrar Nochebuena y Navidad desde Vancouver, Luisana Lopilato decidió revelar el look que eligió para la tradicional cena familiar. La actriz y modelo se mostró con un vestido largo de gala color verde oliva con un gran escote en “V” y falda abultada, y terminó su outfit con accesorios dorados y zapatos negros. La argentina desfiló espléndida su vestimenta, pero dudó sobre el resultado final y les pidió su opinión a sus seguidores.

“Un look navideño con mucho glamour. ¿Ustedes dicen que es mucho?”, preguntó en su publicación de Instagram, donde compartió una serie de imágenes en las que se puede visualizar cada detalle del vestido estilo princesa diseñado por su compatriota Santiago Artemis.

En sus redes sociales, la argentina pidió la opinión de sus seguidores sobre su look

Lopilato eligió una llamativa prenda con una tela de encaje trabajada con un diseño de hojas, superpuesta sobre un forro de color negro. El voluminoso vestido fue combinado con aros y un brazalete en colores dorado y plateado con piedras brillosas. En cuanto al calzado, la argentina optó por zapatos de plataforma negros, comúnmente llamados “boca de pez” por la forma de su apertura en la zona frontal.

Luisana Lopilato posó para Instagram con los colores de la Navidad

Además, Luisana lució su cabello suelto con ondas quebradas y un maquillaje natural en tono nude, tanto en ojos como en labios. El glamouroso outfit de la actriz se llevó miles de halagos por parte de sus fanáticos, quienes coincidieron en que es perfecto para la ocasión: “Para Navidad nunca nada es demasiado”, “Preciosa”, “Hermoso, lo tenés que usar”, “Divina como siempre”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus casi seis millones de seguidores, quienes siempre están atentos al día a día de Lopilato y su familia en las redes sociales.

La actriz finalizó su look con accesorios en dorado, plateado y brillantes

El desopilante video navideño de Luisana Lopilato y sus hijos

Tal como compartió en recientes posteos, la actriz celebrará las fiestas de fin de año en Canadá, donde se encuentra instalada hace más de ocho años junto a su esposo Michael Bublé y sus tres hijos, Noah, Elías y Vida. Fue con los más chicos del clan que, en la previa a los esperados festejos navideños, protagonizó un divertido video que se volvió viral.

“La prueba de que mis hijos me enseñan todos los días cosas grandiosas”, escribió la ex Rebelde Way. En las imágenes, Lopilato les pregunta a los niños: “Hoy me iban a enseñar la canción ‘Jingle Bells’, ¿cómo es?”. En ese momento, comienzan a cantar a coro la famosa letra en inglés, típica de esta época del año.

El divertido video de Luisana Lopilato cantando un tema navideño con sus hijos

Tras una pequeña pausa de Elías, su mamá aprovecha a repetir los versos, pero rápidamente el más chico de la familia le corrige un error. Con miedo y después de morderse un labio, Lopilato sigue cantando, pero otra vez la detienen para indicarle que había entonado una frase equivocada. La secuencia continúa de la misma forma hasta que, por fin, la actriz da en la tecla y los niños se quedan satisfechos.