Antes y después: las celebridades que se sometieron a cirugías estéticas y se arrepintieron

Así como en las últimas horas Ricky Martin se convirtió en tema del día por un rotundo retoque estético que sorprendió a sus fanáticos, otros famosos llamaron la atención por sus radicales cambios de aspecto.

Ricky Martin reapareció en una entrevista con visibles cambios en su rostro

Bajo la presión de verse cada vez más jóvenes y hermosas, las celebrities se someten a arriesgados tratamientos y a peligrosas cirugías estéticas. Pero mientras algunas quedan contentas con los resultados, otras prefieren no mirarse nunca más en el espejo. Es lo que le pasó recientemente a la supermodelo Linda Evangelista.

Linda Evangelista, vista aquí en 2015 antes de realizarse el procedimiento que le causó HAP, no se ha mostrado en público desde entonces y afirma que quedó "irreconocible". Diario El País

Hace unos días, la canadiense de 56 años aseguró que un procedimiento de derretimiento de grasa corporal la dejó “deformada” debido a una extraña reacción adversa. Se trata del “coolsculpting”, que tuvo el efecto opuesto en ella: en lugar de reducirlas, sus células grasas se expandieron y la dejaron “permanentemente desfigurada”. El procedimiento la dejó sin su fuente principal de trabajo y lo peor es que la hundió en una espiral de depresión.

Linda aseguró que ahora está demandando a la empresa después de que se vio tan afectada que terminó convertida en una prisionera de su propia casa. Sus amigas supermodelos elogiaron la valentía que tuvo al hablar sobre el tema. Cindy Crawford dijo: “Linda, ¡tu fuerza y tu verdadera esencia son siempre reconocibles e icónicas! ¡Bravo!”. Por otro lado, Christy Turlington señaló: “Eres amada”. Y, finalmente, Helena Christensen agregó: “Es necesario un inmenso coraje y fuerza para contar esto. Puedo decir honestamente que rompí a llorar cuando lo leí”.

Así se la vio en una de sus últimas fotos en público

Pero Evangelista no es la única famosa que se animó a hablar al respecto de su tratamiento fallido. Varias, incluida la estrella de Friends, Courteney Cox, se han pronunciado sobre el tema de las cirugías y los procedimientos. Aquí algunos famosos que desearían no haber intentado nunca modificar su apariencia.

Courteney Cox

Courtney Cox se arruinó la cara con la cantidad de capas de relleno que se colocó durante una época

En 2017, Mónica de Friends se arrepintió de usar rellenos y botox y contó cómo ese mismo año se dispuso a disolver sus inyectables. La actriz norteamericano explicó cómo su dependencia de los tratamientos comenzó a aumentar a medida que envejecía.

“Lo que termina pasando es que vas a un médico que te dice: ‘Te vez genial, pero lo que ayudaría es una pequeña inyección aquí o un relleno allá’. Así que cuando salís, no te ves tan mal y pensás que nadie se dio cuenta, eso es bueno. Entonces, alguien te habla y te recomienda otro médico: ‘Esta persona es increíble. Le hizo un determinado procedimiento a X persona y se ve muy natural’. Vas a conocerlo y te dice: ‘Deberías hacer esto’. Lo siguiente que sabés con certeza es que tu cara está oculta tras capas y capas de relleno. No tenés mucha idea de lo que pasa porque es gradual hasta un día decís: ‘Oh, no, esto no se ve bien’”.

Tara Reid

La actriz de American Pie, Tara Reid, contó cómo se perdió papeles vitales después de un trabajo fallido en los senos y una lipoaspiración en su estómago a mediados de la década de 2000. Tara, de 45 años, se quedó con un estómago revuelto por un procedimiento de contorno corporal y senos torcidos después de la cirugía en 2004.

La actriz Tara Reid se sometió a una operación en su abdomen que se lo deformó

Más tarde, reveló que le había pedido al cirujano copas B, pero él le dio C y le dijo a la revista norteamericano Us Weekly: “Mi estómago se volvió la cosa más abultada y ondulada. Tenía una hernia, un gran bulto al lado de mi ombligo. Como resultado, no podía usar bikini. Perdí mucho trabajo”.

Desde entonces, se sometió a una cirugía correctiva y regularmente la fotografían con su abdomen en exhibición.

Victoria Beckham

La diseñadora contó cómo se arrepintió de sus implantes de senos de los años 90 y se los quitó. La ex cantante de 47 años le dijo a la revista Allure: “Creo que pude haberlos comprado. Ya no los tengo. Los quitaron”.

Victoria Beckham admitió que en los noventa tenía implantes mamarios que luego se quitó

Pero Victoria negó haberse operado en ese momento. En 2017, le dijo a British Vogue: “Todos esos años lo negué como una estúpida. Un signo de inseguridad”.

Mickey Rourke

Mickey encontró la fama por primera vez en los años ochenta con películas como Nueve semanas y media. Pero el actor, de 69 años, contó que su rostro dramáticamente diferente ahora se debe a cirugías correctivas después de que el boxeo lo arruinara.

En el caso de Mickey Rourke, el actor tenía la cara deformada por el boxeo aunque la cirugía no lo mejoró de ninguna manera

En una entrevista con el Daily Mail dijo: “La mayor parte de mis entradas al quirófano fue para arreglar el desorden de mi cara debido al boxeo, pero fui con el tipo equivocado para volver a armarla”. También describió cómo le quitaron cartílago de la oreja para intentar reconstruir su nariz.

Katie Price

Se trata de la reina de las cirugías. Price, de 43 años, estima que ha tenido doce operaciones de senos, tres de estiramientos faciales y unas cuantas sesiones de lipoaspiración.

Hace poco viajó a Turquía para una revisión corporal que incluyó una liposucción de cuerpo completo, un estiramiento de ojos y labios y una inyección de grasa en la cola.

Katie Price luce irreconocible luego de la cantidad de cirugías a las que se sometió

Después del viaje, Price le dijo a The Sun: “Honestamente, he ido al infierno y he regresado, fue horrible. Parecía el monstruo de una película de terror. Solo pensaba que iba a morir. Estaba aterrorizada de parecer un fenómeno… una muñeca falsa. Recuerdo que desperté con agujeros y puntos de sutura por todo el cuerpo. Parecía que me salían bigotes de gato por la nariz y los ojos. ¡Solo quería a la vieja Katie de vuelta!”.

Kylie Jenner

Una de las estrellas del reality de las Kardashians, de 24 años, construyó un imperio empresarial a partir de sus labios rellenos. Pero Kyle confesó que se arrepintió de haberse hecho la boca a los quince años. En 2018, le disolvieron parte de su relleno en un intento de lucir más natural.

En una entrevista a la revista Allure dijo: “Definitivamente hice mis labios demasiado grandes en un momento. Me emocioné y sentí que necesitaba más. Y luego tuve que regresar y arreglarlo, y fue un proceso loco. Gracias a Dios no terminé en Botched”.