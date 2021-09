Julieta Nair Calvo mostró su pancita de embarazada tras el anuncio: “Uno de mis mayores sueños”

Tras anunciar su embarazo, este lunes durante la última emisión de “La Academia” de ShowMatch (eltrece), Julieta Nair Calvo compartió una tierna reflexión sobre la maternidad, se mostró muy enamorada de su pareja y reveló que tiene una “sensación de magia en el aire”.

“La vida se puso toda de colores. Uno de mis mayores sueños se está haciendo realidad”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram personal. Con un emoji de un pollito, contó que quería presentar a su bebé y siguió: “En cuanto pueda empezar a bajar a palabras todo lo que siento, voy a hacerlo, para no olvidarme nunca esta sensación de magia en el aire permanente. Al infinito y más allá”.

Para terminar su publicación, quiso dedicarle unas palabras a su pareja, Andrés Rolando. ”Amor, esta aventura no podría ser sin vos. Te amo”.

La actriz contó que ser madre es uno de sus mayores sueños Instagram @julietanaircalvo

La publicación fue acompañada de dos fotos en las que se la ve a Nair Calvo muy sonriente junto a su novio, mostrando la panza.

El posteo rápidamente superó los 341.000 likes y se llenó de comentarios de felicitaciones. “¡Mi amor! Acá con Lila estamos chochas”, comentó Violeta Urtizberea. “¡Qué bueno no guardar más este secreto del amor! Te amo”, fueron las palabras que le dedicó Agustina Cherri. “¡Aguante la magia en el aire, brujita! Mucho amor para los tres”, le escribió Celeste Cid.

En las fotos publicadas se puede ver la incipiente panza de embarazada de Julieta Nair Calvo Instagram @julietanaircalvo

También Nicolás Vázquez le dejó un mensaje: “¡Todo el amor para ustedes siempre! Felicidades por acá también. ¡Los quiero muchísimo!”. Por su parte, Marcela Kloosterboer se mostró sorprendida: “¿Qué? ¡Alegría! Felicitaciones, Jula”.

Otros famosos que se sumaron a la emoción generalizada fueron Barby Franco, Darío Barassi, Mery del Cerro, El Chato Prada, Luciana Salazar, Micaela Viciconte, Carolina “Pampita” Ardohain y Julieta Zylberberg.

También el padre del bebe decidió compartir su felicidad en Instagram. “¡Estamos embarazados! El sueño de mi vida se está cumpliendo y lo único que puedo decir es gracias. Gracias a la vida por este milagro y gracias a vos mi amor, por dejarme ser parte de esto, por ser tan buena y tener un corazón tan generoso. Si de algo no tengo dudas es de que vas a ser la mejor mamá del mundo. Esa es mi mayor seguridad y tranquilidad. Te amo con el alma y sos mi equipo para siempre, Julieta”.

Luego le agradeció a su madre y a su familia y, finalmente, le habló a su bebé: “Acá te esperamos hij@, con las ganas de que seas la persona más libre, feliz y amada que exista. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo”.

El reemplazo de Julieta Nair Calvo en La Academia

Este lunes, durante la emisión de “La Academia” de ShowMatch, Nair Calvo anunció que no continuará en el certamen. “Tenemos que contarles algo que es hermoso. Me da un cachitito de tristeza, ¡pero es tanta la alegría! Estamos muy contentos, porque era algo que no se podía decir y que había que mantenerlo en secreto. Me parece que está bueno que ella lo pueda comunicar, que es la protagonista”, comenzó a decir Marcelo Tinelli.

En ese momento, y visiblemente emocionada, la actriz reveló: “Tengo que dejar el certamen por otro proyecto, que quizá sea el proyecto de mi vida. Hace mucho estoy esperándolo. Se viene un mini o una mini Juli. Estoy inmensamente feliz y muy agradecida de haber pasado por acá, que hace muchos años lo tenía pendiente”.

Ante los aplausos del público, Julieta siguió: “Estos últimos meses, estuve cuidándome mucho de no hacer trucos muy wow por el riesgo. Gracias a mi equipo que es lo más de lo más. En este grupo nunca hubo un conflicto, siempre para adelante, con amor. Este último tiempo, en el que a veces me sentía medio mal en mi casa, iba y a los cinco minutos era una tentada de risa. Me subían muchísimo la energía. Gracias al jurado por ser siempre tan amoroso conmigo, y gracias Angelito por guardar este secreto tanto tiempo, que me juró que no iba a decir nada. Siempre me trataron como a una reina acá, muchas gracias”.

La noticia también emocionó al conductor, quien observó: “Estamos muy felices. Hace bastante que nos enteramos, más de tres meses que no se podía decir nada. Tengo una mini tristeza, porque realmente tu paso por esta pista es maravilloso, tenés una luz increíble, y te has brindado acá con alegría y profesionalismo”. Tras las palabras de Marcelo, la participante agregó: “Es mi primer bebé. No sé cómo será mi cuerpo en este estado, y necesito transitarlo. Es la primera vez que me voy a permitir dejar de trabajar por algo personal. Siento que me quiero dar ese espacio”. Según adelantaron, Rocío Igarzábal será quien tome su lugar.

Antes de retirarse, la actriz contó que aún no sabe el sexo del bebé, pero que ya tiene nombres elegidos, tanto si es un niño como si es una niña.