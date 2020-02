Anti San Valentín: cinco películas para alejarse del espíritu meloso

Con Club LA NACION, podés evadirte de la fecha más romántica con películas de temáticas muy diversas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2020 • 17:42

Se acerca el viernes, uno de los días predilectos para ir al cine y relajarse después de la semana laboral. Pero mañana no es cualquier viernes, ¡es San Valentín! Por lo que, muy probablemente, las salas de cine rebosen de tortolitos que van a ver películas de amor. A no desesperar, que no hay por qué sentirse en offside. Para los menos fanáticos del romance, hay muchos otros géneros en cartelera que ayudan a olvidar que es 14 de febrero. A continuación, algunas ideas de qué ir a ver para evitar sentarse entre parejas acarameladas (o por lo menos para reducir las posibilidades).

Una de guerra: 1917

Nada más alejado del romance de San Valentín que una buena película bélica

Fecha de estreno: 30 de enero

30 de enero Duración: 1 h 59 min

1 h 59 min Actúan: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Mark Strong, Colin Firth, Andrew Scott

Con 10 nominaciones a los premios Oscar (de las cuales ganó Mejor Fotografía, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales), esta obra maestra de Sam Mendes es una de esas películas que simplemente hay que ver en cine (las categorías de las estatuillas que recibió avalan la calidad de la imagen y el sonido). Es la historia de dos soldados británicos (MacKay y Chapman) en la Primera Guerra Mundial que tienen la imposible misión de entregar un mensaje en territorio enemigo para evitar que sus propios hombres (entre los que se encuentra el hermano de uno de ellos) caigan en una emboscada. Está basada en una historia contada a Mendes por su abuelo paterno, que participó de la guerra.

Una policial: El robo del siglo

La dupla de Peretti y Francella hará reír, sorprenderse y tensarse, todo en las mismas dos horas

Fecha de estreno: 16 de enero

16 de enero Duración: 1 h 54 min

1 h 54 min Actúan: Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro

Este thriller policial con tintes de comedia está dirigido por Ariel Winograd, nada menos. Basado en una historia real, relata la planificación y ejecución del mediático caso del robo al Banco Río de 2006. Recapitulemos: un grupo de ladrones irrumpió en la sucursal de Acassuso, tomó de rehenes a los clientes y empleados del banco y, negociaciones con la policía y el grupo Halcón mediante, logró escapar con el botín gracias a un túnel subterráneo. Peretti, Francella y Rago encabezan la banda delincuente mientras que Luque encarna al principal antagonista.

Una inquietante: Parasite

El clima de Parasite, inquietante y de humor negro, es sin duda lo anti romántico

Fecha de estreno: 23 de enero

23 de enero Duración: 2 h 12 min

2 h 12 min Actúan: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo.

La película coreana que arrasó en los Oscars (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional) es la primera de habla no inglesa en ganar la categoría principal. ¿Qué tiene el film de Bong Joon-ho, que nadie parece poder resistirse? Una combinación en partes perfectas de drama, suspenso y humor negro. La historia narra las andanzas de una familia de Seúl que vive en la precariedad hasta que uno de sus hijos consigue trabajo como tutor de inglés de una familia adinerada. Con mucho ingenio, el joven se ganará la confianza de sus patrones e irá introduciendo al resto de sus familiares en el servicio doméstico para un golpe maestro.

Una de terror: La hora de tu muerte

¿Te gustaría saber el día y hora exacto de tu muerte? Esa es la perturbadora propuesta de la app en la que se centra esta película

Fecha de estreno: 16 de enero

16 de enero Duración: 1 h 30 min

1 h 30 min Actúan: Elizabeth Lail, Peter Facinelli, Jordan Calloway, Talitha Bateman, Dillon Lane

Es Justin Dec quien escribió y dirigió este cóctel de suspenso y terror psicológico, en el que la enfermera Quinn Harris (Lail) descarga por accidente una aplicación llamada Countdown que predice la hora exacta de su muerte. Aterrorizada ante el diagnóstico de que solo le quedan dos días de vida, hace todo lo posible para burlar al destino antes de que la cuenta regresiva llegue a cero. Se trata de la ópera prima del director y está casi garantizado que ningún enamorado acudirá a esta sala el viernes por la noche.

Una de superhéroes: Aves de presa

No hay mayor historia de antiamor en cines que la de la emancipación de Harley Quinn, la ex novia del Joker

Fecha de estreno: 6 de febrero

6 de febrero Duración: 1 h 49 min

1 h 49 min Actúan: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Chris Messina, Rosie Perez, Ella Jay Basco

Una auténtica historia de antiamor. Separada del Joker, la desequilibrada Harley Quinn (encarnada una vez más por la brillante Robbie) une fuerzas con Canario Negro (Smollett-Bell), Cazadora (Winstead) y Renée Montoya (Rosie Perez) para salvar a una joven llamada Cassandra (Basco) del amo del crimen de Ciudad Gótica, el villano Roman Sionis (McGregor), y su asistente Zsasz (Messina). Esta historia de acción y aventuras (que toca temas como la emancipación y el empoderamiento de la mujer) está dirigida por Cathy Yan, pertenece al universo extendido de DC y es un spin-off de Escuadrón Suicida.

