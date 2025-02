Anti San Valentín: diez películas ideales para ver si estás soltero o sufriste un desamor

Este jueves 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, en la previa de San Valentín, con el foco en aquellos que aún no encontraron el amor o vivieron una separación reciente. Incluso, también hoy es el Día del infiel. Sea como sea, en las plataformas de streaming existen películas ideales para ambientar esta jornada. Conocé cuáles son las diez mejores.

Solterísima (Seriously Single)

Solterísima - Trailer En Español Netflix

Esta producción sudafricana se encuentra en Netflix y fue todo un éxito en su país. Su historia sigue la vida de Dineo, una mujer que, luego de una ruptura angustiosa con su marido, inicia un camino de soltería extrema donde aprovecha a hacer todo aquello que no hizo antes. Sin embargo, siempre está pendiente de las redes sociales y en particular de su ex. Para ello, su mejor amiga, alérgica al compromiso, le enseña que también se puede ser feliz sin una pareja estable.

El club de las madres solteras (The Single Moms Club)

El club de las madres solteras

Tras un incidente con sus hijos en el colegio, un grupo de mamás solteras inicia un club dedicado a afrontar los problemas cotidianos de la vida y aquellos hechos que parecieran solo ser tratados por los hombres. Se trata de una comedia disponible en Netflix que reúne a cinco mujeres con historias diferentes, pero con algo en particular que las iguala. El trasfondo es enseñar que la unión hace a la fuerza.

500 días con ella (500 days of summer)

(500) Días juntos, el film que te enseña las miserias de una relación (Fuente: Disney+)

Este largometraje está alojado en Disney+ y se estrenó en 2009. Tiene como protagonista a Tom, un arquitecto que cree en el amor predeterminado y transformador. Y, por otro lado, a Summer, la secretaria del jefe de Tom, una descreída del romance. Cuando sus vidas se chocan, descubren que tienen mucho más en común de lo que creían. Después de una relación fugaz, conocen la pasión, el enamoramiento, las crisis de pareja, los reproches y el arrepentimiento. Es una película pensada para mostrar cuánto puede estar dispuesta una persona a hacer para que un noviazgo funcione.

Langosta (The Lobster)

Langosta, película que trata la soltería y los problemas del vínculo social (Fuente: Amazon Prime)

Dicho largometraje se centra en una realidad distópica, donde los solteros son arrestados por vivir sin una pareja. El gobierno les concede en ese trayecto 45 días para enamorarse o si no, son destinados a la muerte. Este film disponible en Amazon Prime Video, trata la soltería, el miedo a experimentar una vejez en soledad y cómo los vínculos sociales en la actualidad tienen una dificultad grande para concretarse.

Loco y estúpido amor (Crazy, Stupid, Love)

Crazy, Stupid, Love

Steve Carell y Ryan Gosling protagonizan esta comedia romántica que se encuentra en el catálogo de Netflix. El relato sigue la vida de Cal Weaver, un hombre exitoso, con hijos perfectos, una linda casa y su esposa desde la adolescencia. Sin embargo, su pantalla idealizada se desmorona cuando su pareja lo deja por otro. Es en ese momento cuando experimenta el desamor, la desilusión y toda la angustia que conlleva el duelo postmatrimonial. Por suerte, su amigo Jacob está para acompañarlo.

Paso de ti (Forgetting Sarah Marshall)

Paso de Ti - Tráiler

Peter Bretter es un músico que lucha por darse a conocer en los medios de comunicación estadounidenses. A la par tiene una relación de seis años con la estrella de televisión Sarah Marshall. A pesar de que él le presta atención y le ofrece todo su amor, ella lo deja por otro hombre. En ese momento, se convierte en un mujeriego. Tras su bajo éxito con las chicas, se muda a Hawaii para olvidar a su ex, pero su realidad da un giro inesperado cuando se cruza en su hotel con Sarah y su nuevo novio, un rockero británico. Esta comedia está disponible en Amazon Prime Video.

¿No es romántico? ( Isn’t It Romantic)

¿No es romántico?, disponible en Netflix (Fuente: Netflix)

Natalie es una arquitecta en progreso que sueña con ser la más próspera y prestigiosa de su ciudad al construir un edificio en el centro, aunque todavía no comenzó. Además, odia el amor y todo lo que se vincule al romance, hasta que un accidente en la calle la deja inconsciente. Cuando se despierta se da cuenta de que vive en una realidad alternativa donde es la protagonista de una melosa comedia romántica. ¿Logrará salir de su peor pesadilla? El film se encuentra en el catálogo de Netflix.

Vida Perfecta (Perfect Life)

Vida perfecta es una película que trata la realidad de tres mujeres mayores de 30 años, sin pareja y en busca del amor (Fuente: Movistar+)

Tres mujeres que superaron los 30 años se encuentran en un punto particular de su vida, donde la reflexión acerca de tener una relación estable pasa a ser una de sus inquietudes más grandes. Cada una atraviesa un hecho distinto y lucha con sus demonios pasados. No obstante, el amor de amigas las mantienen siempre a flote. Esta comedia de origen español está disponible en Movistar+.

Solteras

Solteras, disponible en Netflix (Fuente: Netflix)

La protagonista de este film mexicano está en busca del hombre ideal. Sueña con casarse, tener hijos y comprar la casa que siempre imaginó, pero nunca tuvo suerte en el amor. Con el fin de concretar su proyecto comienza un curso para conseguir pareja y allí conoce a diferentes mujeres que están en su misma situación. Gracias a sus historias personales se darán cuenta las cosas que realmente importan en la vida. Podés hallar esta película en Netflix.

Amor en polvo (Instant Love)

AMOR EN POLVO - Tráiler Oficial

Esta película española que integra el catálogo de Netflix, se estrenó en 2019 y tiene como personajes principales a Pablo y Blanca, un matrimonio que decide intercambiar parejas justo en un momento de crisis. Para ello llaman a sus amigos solteros, Mía y Luca, con quienes experimentarán sentimientos hasta ahora ocultos.

