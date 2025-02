El impactante thriller de solo cinco capítulos que está en boca de todos y le pisa los talones a Envidiosa

El 6 de febrero Netflix agregó a su catálogo una producción de origen sueco que revolucionó a los suscriptores y que pelea cabeza a cabeza por el podio del ranking en la Argentina con la segunda temporada de Envidiosa. Se trata de Los crímenes de Are, una miniserie de suspenso que promete hacer que no te despegues del sillón hasta el final.

La plataforma de streaming comenzó este 2025 con nuevos estrenos, de los cuales la mayoría de ellos dieron de qué hablar. Además de las secuelas esperadas, se añadió una producción basada en la saga de novelas de la escritora sueca Viveca Sten que ya se ubicó en el puesto 1 en 35 países.

La serie tiene como foco mostrar el contexto invernal de los países nórdicos (Fuente: Netflix)

¿De qué trata Los crímenes de Are?

Esta serie cuenta de cinco capítulos y cada uno de ellos tiene una duración de entre 30 a 40 minutos. Pertenece al género thriller y noir nórdico, por lo que posee un condimento particular en cuanto al desenlace de la trama.

La producción tiene como escenario la ciudad de Are, uno de los centros de esquí más importantes de Suecia, a pocos kilómetros de Estocolmo, por lo que la fotografía ambienta a la perfección con la historia de suspenso que hay detrás.

Durante la fiesta de Santa Lucía desaparece una joven en el contexto de la noche invernal. Eso desencadenará un caos en el pueblo (Fuente: Netflix)

La primera temporada se basa en el libro Oculto en el hielo, que inicia con la desaparición de una joven en el marco de la importante festividad local de Santa Lucía. Al mismo tiempo, la detective Hanna Ahlander, que fue suspendida de sus obligaciones en Estocolmo y acaba de separarse, se refugia en la casa de vacaciones de su hermana en Are, lugar donde este hecho criminal se cometió antes de su llegada.

Debido a la falta de personal policial, el oficial de la ciudad se ve obligado a aceptar la ayuda de Hanna a pesar de su suspensión. Desde ese entonces, Daniel Lindskog, da rienda suelta a una investigación exhaustiva para conocer el paradero de la mujer desaparecida.

A lo largo del relato, los dos oficiales deben lidiar con sus propios demonios para consolidar una confianza segura el uno en el otro, más allá de los conflictos familiares y diferencias que los distancian.

Hannah se encargará de hallar a la víctima y descubrir quién fue el autor material del crimen (Fuente: Netflix)

Esta adaptación fue dirigida por Joakim Eliasson y Alain Darborg. En cuanto al guion, Karin Gidfords y Jimmy Lindgren se encargaron de él. Los protagonistas de esta historia son Carla Sehn y Kardo Razzazi. Además, el resto del elenco está compuesto por Charlie Gustafsson, Francisco Sobrado, Diana Gardner y Cora Mora.

Cabe remarcar que esta no es la primera vez que adaptan una novela de la escritora Viveca Sten para la televisión. En 2010 se estrenó Sandhamn, bajo el título Morden i Sandhamn, con menos de 10 temporadas y 50 capítulos, se convirtió en un éxito en Suecia y en el resto de los países del norte de Europa.

De esta manera, Netflix le propone a los suscriptores envolverse en el contexto de Los crímenes de Are, no solo por el suspenso del delito cometido, sino por su espacio geográfico particular que intenta enseñar cómo es la crudeza de los inviernos nórdicos en ese país.

De acuerdo a las críticas, es una opción recomendable para ver durante el fin de semana. Al mismo tiempo se destacaron ciertas particularidades. Karina Adeelgard, de Heaven the horror, indicó: “Hay muchas interpretaciones magníficas y dos crímenes brutales que resolver. No se pierdan esta nueva serie”. Mientras tanto, Johnny Loftus de Decider señaló: “Con unas fantásticas imágenes del montañoso norte de Suecia, nos adentramos de lleno en la investigación”.