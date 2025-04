Antonela Roccuzzo arrasó en las calles de Nueva York con un cinematográfico look total pink

Antonela Roccuzzo lució en las calles de la Ciudad de Nueva York un look total pink único que la asemejó a una diva de Hollywood. La esposa de Lionel Messi y madre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, asistió a una reunión en La Gran Manzana de una importante empresa de joyas estadounidenses, lo que le valió un fin de semana especial rodeada de puro lujo.

A principios de este fin de semana, la rosarina anunció mediante sus historias de Instagram el arribo desde Miami ciudad donde vive con su familia- a Manhattan. Según mostró, la compañía de joyas de lujo Tiffany & Co -para la cual ella colabora-, la invitó a una selecta reunión y presentación de nuevos productos. Como ya sucedió en dos oportunidades anteriores, donde Roccuzzo también viajó a esta ciudad, a San Pablo y a México D.F., lució sus encantos de la mejor manera.

Anto Roccuzzo posó en las calles de Nueva York (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

En primer lugar, enseñó un salón repleto de aros, collares, pulseras y otros accesorios de la marca, propios de la nueva colección Blue 2025, de la cual a ella le enviaron como obsequio de cumpleaños en febrero algunas muestras.

La exposición donde fue Anto Roccuzzo en el Met de Nueva York (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Para la ocasión, Roccuzzo llevó un vestido rosa al cuerpo con escote en V. Además incluyó un collar de brillantes con un dije en forma de corazón y una piedra esmeralda en el medio, detalle que se repitió en el anillo que decoró uno de sus dedos índices y también en los aros. En cuanto a su peinado, llevó el pelo totalmente suelto.

El look de Anto Roccuzzo causó furor en su cuenta de Instagram (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

En una de las fotos que compartió junto con la maquilladora, musicalizó la misma con el famoso soundtrack de la serie Sex and the city. “Con la hermosa musa, Antonella Roccuzzo”, mencionó su asistente.

Anto Roccuzzo y la referencia a Sex and the city

Luego de la presentación, la rosarina dio a conocer su look por las calles de La Gran Manzana y posó en diferentes esquinas típicas de la ciudad, en donde el telón de fondo fueron los edificios vidriados y los taxis amarillos. Como si se tratase de una película y ella su protagonista, paseó con el vestido rosa y se tomó diferentes fotos publicitarias para la marca. El lanzamiento, al que dijo presente, tuvo lugar en el Museo Metropolitano de Arte. Sobre ello, Roccuzzo mencionó: “Una noche con Tiffany para el Blue Book 2025. Debut en el Museo Met”.

Las joyas que portó Roccuzzo consistieron en un collar de piedras brillantes con una más grande en tono esmeralda, misma que se repitió en su anillo y aros (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Las imágenes que subió al feed de la red social rápidamente se volvieron tendencia y recibió más de 700.000 “Me Gusta” en pocas horas y cerca de 3000 comentarios, de los cuales, en su mayoría, representaron elogios hacia su outfit. “La primera dama, tan radiante y fina”; “Muñeca”; “Te ves impresionante, seguí brillando”; “Muy top Anto”; “Diosa” y “Nuestra reina”, fueron algunas opiniones al respecto por parte de sus seguidores.

El posteo de Antonela Roccuzzo y los elogios que recibió de parte de sus seguidores (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Cabe destacar que el color del vestido pudo ser casualidad o protocolar, pero para muchos de los usuarios resultó un guiño directo al club Inter Miami, donde Lionel Messi se desempeña como capitán. Ese mismo tono es el que define al plantel y siempre que puede, utiliza alguna prenda referencial como símbolo de apoyo.

Roccuzzo lució un vestido total pink con joyas de Tiffany & Co (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Asimismo, en reiteradas ocasiones Roccuzzo se mostró con esta misma gama, tanto en accesorios de la vida cotidiana como en su termo y su mate, hasta protectores para el celular, lo que dejó en claro que se trata de su color favorito, mucho antes de mudarse a Miami.

El telón de fondo de Roccuzzo fue el entorno urbano de La Gran Manzana (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Sobre su arribo a La Gran Manzana, la esposa de Messi mostró cómo fue recibida por la marca en el hotel que se hospeda con una vista de lujo a toda Manhattan: un ramo de rosas blancas y flores naturales, dos cajas de color celeste que identifica visualmente a Tiffany & Co y dos sobres.

En el video que publicó se ve que le obsequiaron unos anteojos de sol negros y, hasta el momento, no develó qué contiene la caja más grande. También compartió una foto desde la altura que se ve el verde del famoso parque llamado Central Park.

La esposa de Lionel Messi compartió los obsequios que recibió de la marca Tiffany & Co (Video: @antonelaroccuzzo)

Semanas atrás, la rosarina también fue el centro de atención al participar de un evento de Tiffany & Co en San Pablo, Brasil. La modelo lució un look total white y luego optó por un vestido cut out en tonos nude.