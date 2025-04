El misterio que envolvió la salida de Patrick Dempsey de Grey’s Anatomy: “Aterrorizaba a todos”

El episodio número 21 de la undécima temporada de Grey’s Anatomy [disponible en la plataforma de streaming Disney +], titulado Cómo salvar una vida (How To Save a Life) que se emitió originalmente el 23 de abril de 2015, no dejó ojos sin lágrimas. Al final del capítulo se produjo la muerte de uno de los personajes más importantes de la serie, Derek Shepherd (McDreamy para los fans). Después de una década al frente de la producción creada por Shonda Rhimes, el actor Patrick Dempsey dio un paso al costado, pero, a diferencia de las salidas de Sandra Oh o Eric Dane, la suya estuvo envuelta en escándalos, controversias y polémicas. Aunque al final “hizo las paces” con los creadores, a diez años del abrupto final de su personaje, aún hay varios cuestionamientos sobre el cese de su participación. ¿Se fue o lo sacaron? Atención: esta nota contiene spoilers.

Patrick Dempsey abandonó Grey's Anatomy en 2015 tras once temporadas como el doctor Derek Shepherd (Foto: Archivo)

Para hablar del final de McDreamy en Grey’s Anatomy primero hay que contextualizar con qué pasaba con su personaje en la temporada número once. Tras abandonar el hospital Grey’s Sloan Memorial de Seattle, el doctor Derek Shephard se mudó a la costa este, más precisamente a Washington D. C., para trabajar en un proyecto para el presidente de los Estados Unidos, por lo que debía dejar en casa a su esposa Meredith Grey (Ellen Pompeo) y a sus dos hijos. Tras una serie de eventos, finalmente regresó con su familia, reconstruyó el vínculo con su esposa y cumplió con los votos que escribieron en el post-it azul el día de su casamiento.

“Quedate acá, esperame”, le dijo Derek a Meredith en la puerta de la “casa de los sueños” antes de partir rumbo al aeropuerto para renunciar a su trabajo en Washington. Pero, un accidente de tránsito en el camino cambió todos los planes. Él hizo lo que mejor sabía hacer: salvar vidas, pero en el medio, terminó herido. Un camión lo chocó mientras iba en su auto y lo llevaron a un precario centro de salud donde no lo atendieron de manera correcta. Cuando su esposa llegó a verlo, ya no había nada por hacer. Shephard, un neurocirujano de clase mundial, terminó con muerte cerebral.

Derek Shepherd murió en la temporada 11 de Grey's Anatomy tras ser atropellado por un camión (Foto: IMDb)

“Derek. Está bien. Andá. Nosotros vamos a estar bien”, le dijo Meredith al pie de la cama del hospital antes de autorizar que lo desconectaran. Su muerte fue abrupta, dramática y paradójica. Algunos fanáticos no quedaron conformes con su final y varios cuestionaron el hecho de que no lo trasladaran a Grey’s Sloan Memorial para que alguno de sus colegas le salvara la vida. Pero, lo cierto es que nada de eso hubiese funcionado porque, en ese momento, el actor Patrick Dempsey tenía los días contados en la serie y no había forma de evitarlo.

La muerte de Derek Shepherd en Grey's Anatomy

“Derek Shepherd es y siempre será un personaje increíblemente importante para Meredith, para mí y para los fans”, sostuvo Shonda Rhimes en aquel momento, según señaló Variety. “Nunca imaginé despedirme de nuestro McDreamy. (...) Su pérdida será sentida por todos. Ahora, Meredith y toda la familia de Grey’s Anatomy están a punto de adentrarse en territorio desconocido al comenzar este nuevo capítulo de su vida. Las posibilidades de lo que pueda venir son infinitas. Como diría Ellis Grey: ‘El carrusel nunca deja de girar’”, precisó la creadora de la serie al referirse a la salida del actor.

La historia detrás de la salida de Patrick Dempsey de Grey’s Anatomy: “Aterrorizaba a todos”

Entonces, ¿por qué Patrick Dempsey se fue de Grey’s Anatomy? En un primer momento, surgieron versiones de que tras una década de interpretar a un médico quería buscar “nuevos horizontes” laborales y estar con su familia. Sin embargo, con el correr de los años trascendió que su comportamiento en el set no era precisamente amigable.

“Había problemas con el departamento de Recursos Humanos. No era nada sexual. Básicamente, estaba aterrorizando a todos los demás. Algunos miembros del reparto sufrían todo tipo de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) con él”, sostuvo el productor de la serie James D. Parriott -que supervisó la salida de Dempsey en aquel entonces- en un fragmento del libro Cómo salvar una vida: La historia interna de Grey´s Anatomy (How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy) de Lynette Rice que recogió The Hollywood Reporter.

Patrick Dempsey fue acusado de "atemorizar" al equipo de Grey's Anatomy (Foto: IMDb)

En este sentido, Parriott contó que Dempsey “tenía un control absoluto del set y sabía que podía parar la producción cuando quisiera asustar a la gente”. Reveló que de la cadena ABC y del estudio hablaron con el actor: “Creo que simplemente estaba harto del programa. No le gustaba tener que ir todos los días a trabajar. Él y Shonda se atacaban todo el tiempo”.

Unos años antes, la propia Ellen Pompeo reconoció que trabajaron en “un ambiente laboral realmente tóxico” y que los primeros diez años tuvieron “serios problemas culturales y de muy mal comportamiento”. A pesar de eso, decidió quedarse para mantener a su familia. “Después de la temporada 10 [cuando se fue Sandra Oh, quien interpretaba a la doctora Christina Yang], tuvimos grandes cambios delante y detrás de la cámara. Mi objetivo se convirtió en tener una experiencia allí de la que pudiera estar feliz y orgullosa, porque tuvimos mucha confusión durante 10 años”, señaló en una entrevista con Variety. A su vez, reveló que con Shonda Rhimes reescribieron el final de la historia y eso fue lo que la retuvo. Incluso afirmó que tras la salida de Dempsey, la cadena y el estudio no creían que la serie podía continuar, así que tuvieron la “doble misión” de demostrar lo contrario. Y, de hecho, lo lograron: a principios de este mes se confirmó que la serie fue renovada para su temporada número 22.

Ellen Pompeo afirmó que durante los primeros diez años de grabaciones, se vivió un ambiente tóxico en el set (Foto: Instagram @greysabc)

En 2021, dos años después de que Pompeo hablara públicamente de los problemas que había en el set de Grey’s Anatomy, Dempsey fue consultado al respecto y dijo: “Creo que en cualquier momento en el que tenés un entorno en el que trabajás 17 horas al día, seis días a la semana, es muy difícil mantener ese entorno saludable”. En la entrevista con el medio The Independent reconoció que tras su salida advirtió que hubo cambios en el liderazgo del proyecto, como así también igualdad entre el equipo y una nueva dinámica de trabajo: “La gente creció, cambió y aprendió, y salió del otro lado. De eso se trata la vida”.

La supuesta infidelidad que llevó a Patrick Dempsey a abandonar Grey’s Anatomy

Pero, si bien la “versión oficial” de su salida tuvo que ver con su mal comportamiento en el set, lo cierto es que también se barajó otra versión que nunca fue del todo confirmada: un escándalo amoroso con una infidelidad en el medio. En 1997, tres años después divorciarse de la actriz Rocky Parker -quien era 26 años mayor que él- Dempsey se casó con la maquilladora Jillian Fink con quien tuvo tres hijos, Talula y los mellizos Darby y Sullivan. Sin embargo, en enero de 2015 se supo que ella le pidió el divorcio.

Un par de meses después, una fuente le aseguró a In Touch que Patrick tuvo “una relación inapropiada” con una joven mujer que trabajaba en el set de Grey’s Anatomy. Además, afirmó que la propia Ellen Pompeo lo habría encontrado infraganti y se lo contó a su amiga Jillian. Cuando la información salió a la luz, desde el lado del actor aseguraron que era una historia falsa.

Patrick Dempsey está casado con ma maquilladora Jillian Fink desde 1997; se separaron en 2015, pero volvieron a apostar por su relación y actualmente continúan juntos (Foto: Instagram @patrickdempsey)

En noviembre de ese mismo año, una fuente la confirmó a Us Weekly que Dempsey y Fink estaban “intentando volver a ser una pareja”. Al año siguiente, el actor confirmó la reconciliación. Actualmente, continúan casados, se muestran juntos y enamorados en las redes sociales y el 31 de julio celebrarán su aniversario de bodas número 26.

Patrick Dempsey hizo una participación especial como Derek Shepherd en la temporada 17 de Grey's Anatomy (Foto: Instagram @ellenpompeo)

Durante los últimos años, la carrera de Patrick Dempsey dio un giro, pero en el buen sentido. En 2020 pudo “cerrar” la historia de Derek Shephard. Meredith estaba en coma tras haberse contagiado de Covid-19 y recibió la visita de su difunto marido en sus sueños. Su participación fue un soplo de alegría y un regalo inesperado para los fanáticos en un difícil y en cierta forma fue tomado como una forma de hacer las pases tanto con Ellen Pompeo como con Shonda Rhimes y hasta con la audiencia. A su vez, en 2023 fue elegido como el hombre más sexy del mundo por la revista People y retomó su trabajo en cine con Desencantada (Disenchanted), Ferrari y Viernes negro (Thanksgiving) y se sumó a la serie Dexter: Pecado original (Dexter: The Original Sin). Además, hoy a los 59 años sigue combinando la actuación con su pasión por el automovilismo.