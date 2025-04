Antonela Roccuzzo mostró el lujoso regalo de bienvenida que recibió en New York

Tras la llegada de Lionel Messi al club Inter Miami, su familia se mudó a Florida. La rosarina Antonela Roccuzzo, como siempre, supo equilibrar muy bien la llegada a su nuevo hogar en Estados Unidos con su vida personal -como mamá, esposa, entre otras- y laboral. Es que la influencer, además, promueve un estilo muy saludable, entrena diariamente y tiene una alimentación consciente. En las redes sociales se volvió una gran figura con más de 40 millones de seguidores que la adoran y cientos de marcas que las buscan.

Pero pocas son las empresas que tienen el privilegio de trabajar con Anto Rocuzzo, y una de ellas es Tiffany & Co., una marca estadounidense de lujo, famosa por sus joyas elegantes, especialmente sus diamantes de alta calidad y la plata esterlina. La rosarina es su embajadora y, por eso, viajó recientemente a la Ciudad de Nueva York por compromisos laborales.

Así recibió Tiffany & Co a Anto Roccuzzo en un hotel en la ciudad de Nueva York (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Al llegar a La Gran Manzana, la esposa de Leo Messi mostró cómo fue recibida por la marca en el hotel que se hospeda con una vista de lujo a Manhattan: un hermoso ramo de rosas blancas y flores naturales, dos cajas de color celeste que identifica visualmente a Tiffany & Co y dos sobres. En el video que publicó se ve que le obsequiaron unos anteojos de sol negros y, hasta el momento, no develó qué contiene la caja más grande. También, compartió una foto desde la altura que se ve el verde del famoso parque llamado Central Park.

Este look de Antonela en San Pablo no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes llenaron la publicación de elogios (Foto: Instragram @antonelaroccuzzo)

Recientemente, la rosarina fue el centro de atención al participar de un evento de Tiffany & Co en San Pablo, Brasil. La modelo lució un look total white y luego optó por un vestido cut out en tonos nude. Estos outfits demuestran no solo su elegancia y sofisticación, sino también su personalidad y la gran versatilidad que tiene para lucir distintas prendas y joyas con un estilo y frescura únicos.

También, el año pasado, hizo una sesión de fotos para la marca y modeló con lujosas perlas. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Antonela viaja a Nueva York por asuntos laborales. En noviembre de 2023 visitó la joyería porque fue invitada al desayuno y experiencia “Truman Capote” de la exclusiva marca.

Anto Roccuzzo es una amante de la joyería fina (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Anto Roccuzzo lanzó su cápsula de ropa deportiva

La empresaria tiene una gran pasión por el fitness y la moda y, pudo mezclar su pasión con el trabajo: en conjunto con Adidas, Anto Roccuzzo lanzó la nueva línea Optime de ropa deportiva y lo promocionó con un megaevento. Se trata de una colección de looks sporty a prueba de diversos tipos de entrenamientos que representa una gran parte de su lifestyle y el mensaje que busca dar sobre la importancia de la actividad física en la vida diaria.

Esta no es la primera línea deportiva que lanza, ya que colaboró en el pasado con otras marcas que, hasta el día de hoy, todavía la visten.