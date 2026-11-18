Luego de su estadía en Perú, que incluyó una especial visita a Machu Picchu y looks que dieron mucho de qué hablar, Antonela Roccuzzo volvió a las redes sociales para mostrar su intensa y exigente jornada de entrenamiento en Miami. Feliz y emocionada, celebró el importante progreso que tuvo y compartió una motivadora reflexión con sus seguidores.

Para la primera dama del fútbol, el entrenamiento es clave para sentirse bien física, mental y emocionalmente. Ella misma contó que es su forma de desconectarse, olvidarse de todo y comenzar el día de la mejor manera, y ejercita sola, con amigas o con Lionel Messi. Combina sus sesiones en el gimnasio con clases de FitJump —entrenamiento con minitrampines— y más recientemente con caminatas al aire libre. Cuando se mudó a Miami, comenzó a asistir al Laboratorio de Glúteos, un espacio solo para mujeres y, a sabiendas de que sus seguidores siempre quieren interiorizarse en su vida, empezó a publicar videos de las rutinas que realiza.

Anto Roccuzzo mostró su rutina de entrenamiento (Foto: TikTok @antonelaroccuzzo)

El martes 17 de noviembre publicó en TikTok —donde con solo cuatro meses de uso ya acumula 4,6 millones de seguidores y 33,3 millones de Me gusta— clips de su entrenamiento. Se la pudo ver colgada de una barra realizando chin-ups, ejercicio enfocado en trabajar principalmente los trapecios y bíceps, sin ayudarse con una banda, mientras su entrenadora la supervisaba y alentaba.

“Upper body day (día de entrenamiento superior). Peleándome con las chin-ups… pero hoy salieron dos sin banda", celebró Roccuzzo. “Small wins, big progress! (Pequeños logros, gran progreso)”, agregó orgullosa. El video también incluyó otros ejercicios que realizó durante la jornada, desde levantamiento de pesas y el uso de máquinas para trabajar brazos, abdomen y espalda.

Roccuzzo celebró su progreso en el gimnasio (Foto: TikTok @antonelaroccuzzo)

Fiel a su estilo, la rosarina no dudó en mostrar su look del día. En esta oportunidad optó por un set de top deportivo y calzas largas tiro alto en bordó —color en tendencia— con medias blancas hasta los tobillos y zapatillas a tono.

El video ya acumula casi 700 mil reproducciones y sus seguidores no tardaron en reaccionar. “Como que me dan ganas de volver a entrenar viéndote”; “Anto, mándame tu voluntad para entrenar y un conjunto si querés también”, comentaron sus seguidores. Incluso una de ellas agregó: “Anto, compartí la rutina con las girls”. La rosarina le dio “Me gusta” a este último mensaje, por lo que no sería raro que esté trabajando en cumplir con este pedido.

Para asistir al gimnasio, la rosarina optó por un set de top deportivo y calzas color bordó (Foto: TikTok @antonelaroccuzzo)

Roccuzzo lleva un estilo de vida disciplinado y los resultados están a la vista. A principios de este año justamente, habló de la importancia que tiene la actividad física en su vida y cómo es el intenso entrenamiento que realiza. “Empecé a interesarme hace unos años. Antes me daba miedo levantar pesas porque pensaba que me haría ‘grande’, pero eso nunca pasó. Todos deberían levantar pesas al menos una hora al día, porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mis padres: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”, sostuvo en una entrevista con la revista Elle.

Aunque siempre fue una persona muy atlética, fue recién cuando armó un plan de fuerza, nutrición, dieta y recuperación cuando empezó a notar realmente la diferencia. “Para mí, es como mi terapia. Me siento fuerte y es muy importante hacerlo como meditación. Dejo el teléfono en mi bolso. Pongo mi Apple Watch en ‘no molestar’ y esta es mi hora. Entreno, vuelvo a casa y después tengo el resto del día con los niños y todo lo demás”, indicó.