"Puedo no estar de acuerdo con que a Lázaro Báez le den el arresto domiciliario, y puedo desear que esté preso, pero si la justicia falla en ese sentido, hay que respetarla", consideró Antonio Laje Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 10:45

Antonio Laje se refirió a la protesta de vecinos que impidió el ingreso de Lázaro Báez al country donde iba cumplir el arresto domiciliario y afirmó que "tenemos un problema como sociedad si no respetamos los fallos de la Justicia".

Durante una entrevista con María Elizabeth Gasaro, una de las abogadas del empresario kirchnerista que debió volver al penal de Ezeiza tras la protesta de los vecinos que repudiaron su presencia, el conductor de Buenos Días América (A24) sostuvo que "puedo no estar de acuerdo con que a Lázaro Báez le den el arresto domiciliario, y puedo desear que esté preso, pero si la Justicia falla en ese sentido, hay que respetarla, nos guste o no nos guste".

Ayer por la tarde una camioneta del Servicio Penitenciario Federal partió con Báez desde la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza junto a un grupo de fuerzas especiales de custodia y un auto con sus abogados hacia la vivienda donde cumpliría el arresto domiciliario, pero al llegar al barrio cerrado Ayres del Pilar los esperaba un grupo de vecinos con pancartas, carteles y banderas argentinas que impidieron su ingreso.

Un grupo de vecinos del barrio Ayres de Pilar impidió el ingreso de Lázaro Báez Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Durante la entrevista, Gasaro repudió los hechos de violencia que se desataron en el ingreso al barrio cerrado y denunció que "una persona salió con una maza a golpear el parabrisas del camión del Servicio Penitenciario Federal, esto fue más allá que una simple manifestación". Además, responsabilizó a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y a la policía bonaerense.

En este sentido, Antonio Laje fue más allá. "Si no aprendemos a respetar los fallos de la justicia, nunca vamos a aprender a vivir en una sociedad lógica. La justicia falló así, punto. Lázaro no va a usar el espacio público que es común para todos los vecinos. Se queda dentro de su casa. Y en todo caso que lo vigilen para que no salga", finalizó.