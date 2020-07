Araceli González compartió una foto vintage y amagó con un total cambio de look

Araceli González y un divertido recuerdo junto a Flor Torrente con un look totalmente cambiado

Araceli González revolvió el cajón de los recuerdos y aprovechó las redes para compartir una vieja postal junto a su hija Flor Torrente. Con una apariencia distinta a la actual, la actriz reflexionó sobre los cambios que generó la pandemia por coronavirus en el mundo e invitó a sus seguidores a "soñar bien alto".

"Encontré esta foto. Foto que amo, me divierte" comenzó relatando con alegría Araceli y entonces preguntó a su comunidad: "¿No les pasa que pudieron ordernarse en el desorden de la pandemia? Más allá de todo lo que nos revolucionó, si pudiste construir es maravilloso".

"Debemos levantarnos cada día. Siempre en movimiento. Generando desafíos, siguiendo nuestro espíritu y proyectando dentro de la adversidad", profundizó, pero luego quiso indagar sobre los gustos de sus fanáticos.

"¿Rubio o castaño?", preguntó y casi de inmediato la inclinación hacia el oscuro se hizo notar. Recordemos que si algo es común en Araceli, son los extremos cambios de apariencia y en general, siempre reciben una grata respuesta de sus seguidores.

Por su parte, Flor Torrente se prepara para lo que será su debut en el Cantando 2020. Feliz de volver a formar parte de un reality, semanas atrás aseguró que su paso por allí será similar al que tuvo en el Bailando 2019: " El año pasado no me peleé con nadie y llegué hasta casi la final. Depende de cada uno y de la energía que maneje. No está en mi esencia. Voy a ser yo, si funciona buenísimo, sino no será por ahí".