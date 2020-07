Crédito: Instagram

Desde que confirmó que va a ser participante del Cantando 2020 , todas las miradas se posaron sobre Flor Torrente . Y Bendita no iba a ser la excepción. Luego de un paso brillante por el Bailando, la hija de Araceli González se encuentra lista para demostrar que tiene talento de sobra para un desafío tan diferente al anterior.

"Es lo que más me gusta hacer en la vida", le dijo la actriz a Edith Hermida, como parte de una entrevista de cierre de programa, donde aseguró que no es la intención de ella entrar en polémicas mediáticas: "Depende de cada uno y de la energía que maneje. No está en mi esencia. El año pasado no me peleé con nadie y llegué hasta casi la final. Voy a ser yo, si funciona buenísimo sino no será por ahí".

Y entre las anécdotas que contó, Flor se reservó para profundizar sobre una historia ya conocida pero siempre atractiva. En tiempos de Carola Cassini -tira en la que su mamá compartía elenco con Norberto "Pappo" Napolitano -, Araceli se separó de Adrián Suar, y el músico aprovechó para abrirle su corazón: "Fue muy claro. Estaba enamorado de ella y se lo confesaba. Quiso ser mi padrastro".

Hasta ahí el relato había sido repetido más de una vez, pero no otra anécdota muy relacionada a su adolescencia: "Además Pappo fue a mi cumpleaños de 15. Duró cinco minutos, empezó a escuchar la música que sonaba y se fue. Imaginate que en aquella época estaba de moda Bacilos (grupo nacido en Miami cuyo hit fue "Mi primer millón"), nada que ver con él. Cuando se fue me abrazó y me dijo: 'Yo te quiero mucho nena, pero esto es demasiado para mí'".

Genio y figura, esa noche el guitarrista comprobó que todo tiene un límite. Hasta el amor.