Argentina, no lo entenderías: los famosos serán candidatos, sándwiches de papel y una mujer votará en el mar

Otra semana en la Argentina, donde un chef fue detenido en Tucumán acusado de vender sándwiches de milanesa hechos de papel higiénico.

Como si fuera poco, cerraron las listas y los políticos recurrieron a los famosos para traer más votos. Ahora la gente puede levantarse el domingo de elecciones y elegir entre Larry de Clay, Virginia Gallardo y Tronco.

Para no perder la costumbre, la Cámara Electoral ya empezó a designar los lugares de votación y a una vecina de Mar del Plata le informaron que votará en... el mar. Literal.

Eso no es todo: en La Plata, los padres de un jardín se agarraron a piñas, fue la policía a separar y se les quedó el patrullero.

Ay, ay, ay...

