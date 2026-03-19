Andrea del Boca abandonó la casa de Gran Hermano y fue trasladada a una clínica

La actriz Andrea del Boca abandonó Gran Hermano en ambulancia por problemas de salud. Según informó Laura Ubfal, y luego confirmó el propio reality, este jueves 19 de marzo “la vieron tres médicos y estaba con temas intestinales y alta presión”. Más tarde, desde la producción del programa, ratificaron los problemas de salud de la actriz y aseguraron que “se definirá la situación” más adelante.

El tuit de Laura Ubfal que alertó a todos sobre el mal momento de Andrea del Boca

Desde Intrusos (América), también anunciaron que la actriz de 60 años había abandonado el reality y afirmaron que era justamente por problemas de salud. “Cuando Andrea les contó a sus compañeros que estaba con algunos estudios que no le dieron bien, cortaron la transmisión”, contó Rodrigo Lussich y destacó que el problema es intestinal.

En las imágenes que se llegaron a ver, Andrea del Boca ingresa a la habitación de las mujeres y cuando le preguntan cómo le fue, se llega a escuchar: “Vení que no quiero hablar fuerte, no me dieron bien ciertos parámetros...”. Inmediatamente después, se cortó la transmisión.

Andrea del Boca fue la primera famosa en ingresar a la nueva edición de Gran Hermano 2026 (Foto: Captura TV)

Minutos más tarde, Guido Zaffora brindó detalles al respecto en DDM (América). “A mi me dicen que no es grave, pero como le dan los resultados dentro del confesionario y le dicen que no estaban del todo bien, tenía que repetir los estudios”, aclaró. Acto seguido, el periodista comentó que la ambulancia ingresó a la casa de Gran Hermano cerca de las 13 para llevarla al Sanatorio Las Lomas, ubicado en San Isidro.

Luego, Zaffora indicó que hubo una junta médica en Las Lomas y que tomaron una decisión con respecto a la vuelta de la actriz al reality que conduce Santiago del Moro. “Es una junta médica porque son los médicos de Las Lomas, los de ella [por los de Andrea] y los de GH. Porque si estos últimos no autorizan por alguna situación que pueda llegar a pasar, Andrea no vuelve”, sentenció.

Guido Záffora brindó detalles de la internación de Andrea del Boca

Y completó: “Andrea del Boca va a volver a la casa de Gran Hermano, es inminente la vuelta. Está saliendo la ambulancia, lo acaban de decidir”.

El comunicado de Gran Hermano tras la salida de Andrea del Boca

En medio de la preocupación y la incertidumbre que generó la salida de la protagonista de la icónica telenovela Celeste, desde la producción de Gran Hermano emitieron un comunicado en las redes sociales sobre las novedades al respecto.

“Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria. En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego", expresaron.

El comunicado de Gran Hermano tras la sorpresiva salida de Andrea del boca (Foto: Captura Instagram/@granhermanoar)

Cabe destacar que, como se mencionó anteriormente, esta no es la primera vez que un participante debe abandonar el programa por motivos de salud en esta edición. El 25 de febrero, dos días después del inicio del reality, Divina Gloria debió ser tratada por los médicos debido a un cuadro de hipertensión arterial y una alta tensión en la nuca. Sin embargo, a diferencia de su colega y por decisión médica, Gloria quedó fuera de juego.