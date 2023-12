escuchar

Este martes, la casa de Gran Hermano se convirtió en el centro de la escena cuando Juliana Scaglione, más conocida como ‘Furia’, le habría pegado un cachetazo a Williams López. Luego del enojo y el pedido de expulsión de la participante, dentro y fuera del reality, los protagonistas del escándalo contaron su verdad sobre lo sucedido en el confesionario.

El Paisa fue el primero en ingresar al cuarto para hablar con Gran Hermano. “Cuando fui al baño, Juliana ‘Furia’ vino y me pegó dos cachetazos, uno despacio y otro fuerte y después fue mi chapoteada de cabeza, de agarrar todo mal, digamos”, comentó, haciendo referencia al momento en el que quiso salir corriendo a enfrentarla, pero sus compañeros evitaron aquella situación.

En ese sentido, ‘Big’ le dijo: “En mi casa, ese tipo de actitudes no están permitidas. Voy a evaluar absolutamente todo lo que pasó, lo que hizo Juliana y tu reacción”. Al escucharlo, el participante comentó su preocupación por sus padres, quienes están del otro lado de la pantalla. “A mi mamá no le gusta que sea así, agresivo”, sostuvo.

Por su parte, ‘Furia´ relató: “Pasé por al lado del Paisa y dijo soldado caído, no sé qué. Yo me lavé las manos, me pasé las manos por el pelo, voy, me acerco y le digo ‘bueno, vamos a ver si vos vas a poder aguantar’, y le hago con la mano como un cachetazo en la cara, pero fue un mini cachetazo, pero del agua se escuchó y el pibe saltó como que le pegué, un re disturbio, vino el otro papá de acá, que se llama ‘Licha’ y empezó a decir ‘por qué le pegas a un nene’”, comenzó diciendo.

Y completó: “Cualquier cosa que suceda, que ustedes vean por cámara y que lo tomen y que yo tenga que retirarme de la casa por golpeadora, no tengo drama. Yo al pibe no le pegué, siento que agrandan demasiado cada bolu*** que hago y que digo”.

