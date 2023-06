Juan Gil Navarro sorprendió al revelar qué famoso le dio su apoyo cuando dejó Floricienta: “Nunca me olvidé de ese gesto”

escuchar

Corría 2004 cuando Cris Morena presentó una nueva telenovela que sin dudas marcó para siempre a toda una generación: Floricienta. La historia de la familia Fritzenwalden llegó a todos los hogares y se ganó el cariño del público. Sin embargo, hubo una situación que hoy, casi dos décadas después, no se olvida: la muerte de Federico. En una reciente entrevista, Juan Gil Navarro, quien interpretó a dicho personaje, contó los motivos que lo llevaron a abandonar el programa. A su vez, sorprendió a todos al revelar qué reconocida personalidad del medio le dio su apoyo incondicional.

Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro fueron los actores elegidos por Cris Morena para protagonizar su gran éxito. Se pusieron en la piel de Florencia - o Floricienta - y Federico: ella era la niñera de la casa donde él vivía con sus hermanos menores. Si bien la relación entre ellos fue difícil desde el comienzo, y se mostraban como opuestos, el amor fue más fuerte. Pero cuando parecía que iban a vivir “felices para siempre”, él murió tras ser atropellado por un auto al final de la primera temporada.

En ATAV 2, Juan Gil Navarro interpreta a Horacio Hills, el sobrino de Samuel Trauman eltrece

Esta escena marcó para siempre a los fanáticos y muchos de ellos aún no pueden perdonarlo. Gil Navarro se despidió así de la novela en pleno éxito y Fabio Di Tomasso se sumó en la segunda temporada como el nuevo protagonista. Interpretó al conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya, quien se hizo cargo de la casa y se ganó el corazón de Floricienta.

La tira fue un verdadero éxito que recorrió el mundo y gracias a las plataformas digitales continúa causando furor en la actualidad. En este sentido, en los últimos días, Juan Gil Navarro - a quien se puede ver actualmente en ATAV 2 (eltrece) - dio una entrevista a Socios del espectáculo donde le preguntaron, precisamente, por los motivos que lo llevaron a dejar la serie a fines de 2004. “Me pareció que en ese momento un año estaba bien y yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era mucho más que eso”, aseguró el actor.

Pero, en esta misma línea, hizo una revelación desconocida hasta el momento. “El único que me entendió fue Guido Kaczka. Se me acercó en el estacionamiento y me dijo: ‘Yo entiendo que nadie te entienda, pero yo si te entiendo’. Nunca me olvidé de ese gesto”, destacó. Cabe recordar que en esa época el conductor de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) estaba en pareja con Bertotti.

Juan Gil Navarro recordó su paso por Floricienta y los motivos que lo llevaron a irse

En cuanto a cómo fue tomar la decisión de dar un paso al costado, aseguró que no fue fácil, ni para él ni para la producción, “porque ya había un final que estaba pensado con determinadas características, para hacerse afuera inclusive, y a eso hubo que modificarlo”. A su vez, aseguró que muchos le preguntaron si era por dinero y él enfatizó que no tenía absolutamente nada que ver con eso.

Una cuestión que tampoco pasaron por alto fue la vigencia que aún tiene la novela. Hace un par de años, Telefe volvió a emitirla e incluso acaban de sumarla al catálogo de HBO Max. “Lo que pasa es que se transformó en un clásico, en culto. De la misma manera que yo miraba El Chavo habrá generaciones que miren Floricienta y está muy bien”. Incluso le dijo a Adrián Pallares que logró “amigarse” con todo eso.

Juan Gil Navarro y Florencia Bertotti interpretaron a la pareja protagónica de Floricienta en la primera temporada

En esta misma línea, le hizo frente a un tema que en aquel momento lo tocó de cerca: “el príncipe azul”: “Creo que en aquel momento era un personaje arquetípico”, sostuvo y es que, efectivamente, Federico Fritzenwalden tenía ese rol en la novela. “Todos seguimos buscando en algún lugar algo ideal en nuestra fantasía y no está mal y forma parte de un cuento y está bueno que eso sea así”.

Gil Navarro aseguró que nunca se sintió cómodo con la “galanura” y que tampoco se siente “galán”, aunque le toque un rol que lo obligue a serlo. Pero, también lo evaluó desde el lado de los desafíos actorales. “Creo que el galán en una tira - no en una obra, en una película o miniserie - tiene muchos menos recursos para ser interesante a lo largo del tiempo”, destacó y lo comparó con el de “villano”, el cual interpretó en proyectos como Vidas robadas y ATAV 2, y al que describió como “una cantera” porque “no paras nunca de sacar cosas”.

