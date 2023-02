La China Suárez compartió su truco para dormir una siesta sin que se le corra el maquillaje

escuchar

María Eugenia “la China” Suárez suele compartir en sus redes sociales sus vivencias, tanto profesionales, como sentimentales y familiares. Y también, de vez en cuando, algunos secretos de belleza que sus seguidores saben agradecer. Ahora, la actriz develó en su cuenta de Instagram cómo hace para dormir sin quitarse el maquillaje, y sin que este se le corra o estropee.

Claro que este método no es algo que la China realice todos los días, sino de manera excepcional. En este caso, la intérprete de ATAV había tenido una sesión de fotos para una marca de ropa y quería dormir una siesta antes de asistir a los festejos por el cumpleaños de cinco de su hija Magnolia. Y no tenía ganas de sacarse el maquillaje.

El truco de la China Suárez para dormir sin que se le corra el maquillaje Ig / @sangrejaponesa

Entonces, la actriz subió a sus historias de Instagram la manera en la que se las iba a arreglar para mantenerse maquillada y dormir al mismo tiempo. “Una horita de siesta boca arriba porque no pienso sacarme el make up para el quinto festejo de Magnolia”, escribió la China en su publicación, en la que subió una foto en la que se la veía en una cama, en efecto, tendida boca arriba y con una mano levantada en el gesto de victoria.

Además, la actriz también reveló en la misma publicación que se había lavado el cabello, aunque en este caso no contó cómo hizo para que no se le corriera el maquillaje. El asunto es que en la imagen también aparece con un toallón envuelto sobre su cabeza y la aclaración escrita: “El pelo me lo lavé. Perdón, pero era la auténtica pelo duro”.

De este modo, la protagonista de El hilo rojo contó el secreto de cómo hizo para descansar un rato sin tener que desmaquillarse antes de asistir al importante evento que era el festejo del cumple de la pequeña Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, con quien además tuvieron al pequeño Amancio, de 2 años.

Eugenia China Suarez pasea por Madrid con su hija Magnolia el 25 de Septiembre de 2022. Lagencia Press/The Grosby Group

El cambio de look de Rufina

Además de compartir ese tip de belleza, Eugenia Suárez también utilizó sus historias de Instagram para exhibir el cambio de look que había realizado su hija Rufina, de 9 años. La China publicó una foto en la que se la ve a la pequeña, cuyo padre es Nicolás Cabré, con el cabello mucho más corto que el que llevaba unos días atrás.

El cambio de look de Rufina, hija de la China Suárez y Nicolás Cabré Ig / @sangrejaponesa

Rufina aparece de costado en la imagen, con sus manos sobre el rostro y un corte de pelo de tipo carré que le tapa la cara. Sobre la fotografía, la novia de Rushkering escribió con evidente orgullo: “Mi Rufinita y su cambio de look”. Junto a la frase, la actriz colocó un emoji de carita simpática y otro de un corazón.

El corte de la pequeña recuerda al que lucía su mamá a mediados de 2020, cuando la actriz había decidido llevar el pelo corto. Tal como en este caso lo tiene Rufina, el cabello de la China en ese entonces no alcanzaba sus hombros, un look que sus seguidores llegaron a amar.

