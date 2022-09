La China Suárez mostró como fue su previa antes del estreno del nuevo tema de Rusherking: “Estoy en el piso”

escuchar

Desde el inicio de su relación, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking demostraron que nunca dejarían que la distancia fuese un obstáculo para ellos. Debido a sus trabajos, ambos se ven obligados a viajar mucho y, en esta oportunidad, fue el turno de la actriz de abandonar el país. Sin embargo, los miles kilómetros de distancia y la amplia diferencia horario no fueron suficiente para que se perdiera el tan esperado estreno de “Perfecta”, el nuevo tema de su novio. Siempre dispuesta a demostrarle su apoyo, se quedó hasta altas horas de la madrugada para ver la publicación en vivo y compartió el momento con sus miles de seguidores.

La China Suárez mostró como fue su previa antes del estreno del nuevo tema de Rusherking

A mediados del 2022, comenzaron a correr los rumores de que un nuevo hombre se había robado el corazón de la China Suárez. Todas las miradas apuntaban a Rusherking, con quien fue vista en varias oportunidades. De a poco, las sospechas de sus fans se vieron respaldadas por fotos y videos que indicaban que, efectivamente, lo que había entre ellos no era una simple amistad.

Finalmente, y luego de que trascendiera una filmación en donde se los veía muy acaramelados en la fiesta posterior a los Martín Fierro, decidieron que era momento de compartir su amor con el mundo. Un sábado, durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe), el joven santiagueño confirmó la relación y, minutos después, su flamante novia publicó su primera foto en pareja en las redes sociales.

La China Suárez y Rusherking, más enamorados que nunca

A partir de ese momento, organizaron vacaciones juntos, escapadas románticas, citas y paseos sin miedo a dejarse ver. Más enamorados que nunca, dejaron en claro que sus compromisos laborales, a pesar de obligarlos a viajar mucho, no serían un obstáculo. Por eso, cuando la China se instaló unas semanas en Uruguay para filmar El Duelo, una pelícual para Star +, él recorrió los kilómetros necesarios para pasar tiempo con ella.

Lo mismo hizo cuando Carolina Herrera la convocó para que fuese parte de los desfiles de la New York Fashion Week, compromiso que la hizo abordar un avión con destino a Estados Unidos. Rusherking también estuvo ahí. Ahora, mientras está en España haciendo la ronda de prensa preva al estreno de Objetos -el film que protagoniza junto a Álvaro Morte-, la China hizo lo posible para no perderse el estreno de la nueva canción de su novio.

Rusherking lanzó el videoclip de "Perfecta" protagonizado por la China Suárez Instagram @sangrejaponesa

Días atrás, la Ciudad se vio empapelada por carteles que leían “Perfecta” al lado de una sonriente foto de la ex Casi Ángeles. Es que, la nueva pieza musical del intérprete de “Bandido” está inspirada en su pareja, a quien puso como protagonista del video musical dirigido por Sofía Malamute.

Emocionada por el estreno en YouTube a las 22.00 hs, Argentina, Suárez se mantuvo despierta hasta tarde para no perdersela. “Estoy tirada en el piso, armando valijas. No me saqué el maquillaje. Es la una y algo aca en España. Estoy esperando, haciendo tiempo, porque a las tres de la mañana acá y a las diez en Argentina sale el videocplip”, expresó en una filmación que subió a sus Historias, en donde se la veía todavía con el look que usó para su entrevista en El Hormiguero.

Una vez estrenado, republicó un diálogo en exclusivo con Spotify en donde aseguró que es su tema preferido, que se lo aprendió el mismo día que lo escuchó y que, si alguna vez lo oye en vivo, seguramente va a llorar.