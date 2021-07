Ashton Kutcher devolvió su pasaje para viajar al espacio con Virgin Galactic: sus razones

Ashton Kutcher explicó por qué no viajará al espacio a pesar de haber comprado un boleto para ir a bordo de la nave Virgin Galactic, la compañía aeroespacial de Richard Branson que hace unos días inauguró el primer viaje más allá de los límites de la Tierra.

El actor de That 70´s show había comprado el ticket en el año 2012, por 200.000 dólares, y en ese momento era el cliente número 500 de la empresa. Pero ahora realizar un viaje suborbital no parece una buena idea.

“Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa me dijo que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio cuando tenemos niños pequeños”, indicó Kutcher a Cheddar News. El actor está casado con Mila Kunis desde hace seis años y tiene dos hijos con ella.

“Entonces, terminé vendiendo nuevamente mi boleto de vuelta a Virgin Galactic. Se suponía que iba a estar en el próximo vuelo, pero no estaré”, siguió Kutcher. A pesar de haber sido convencido por su esposa para no realizar el viaje, el actor no abandonó por completo sus planes para conocer el espacio y añadió: “En algún momento iré al espacio”.

La compañía aeroespacial tiene planeados dos vuelos de prueba más en los próximos meses y espera llevar adelante 400 vuelos espaciales comerciales por año. La firma ya lleva vendido 600 boletos y el precio de los pasajes aumentó a 250.000 dólares.

Kutcher era uno de los varios actores que tenía planeado viajar al espacio. Al listado se suman también Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Brad Pitt, Angelina Jolie, Russell Brand, Lady Gaga, Katy Perry y Justin Bieber, según Business Hala.

LA NACION