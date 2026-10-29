Así es el nuevo emprendimiento que inauguró Mandinha, la esposa de Dibu Martínez

Amanda Mandinha Gama, o Mandinha Martínez, es diseñadora de interiores y es la encargada de amoblar los hogares que comparte con su esposo Emiliano “Dibu” Martínez y sus hijos Santino (8) y Ava (5). Además de su propia empresa de decoración, desde hace 12 años tiene una marca de ropa, muebles y juguetes para niños con locales en el Reino Unido. Tras el éxito de este proyecto, decidió redoblar la apuesta y esta semana inauguró un nuevo espacio de juegos para bebés y niños.

Hace dos meses, la diseñadora reveló que estaba ultimando detalles para la inauguración de Fox & Fern Forest Play, un espacio en el que “los niños podrán trepar, jugar, crear e imaginar en nuestra encantadora aldea forestal interior, diseñada para mentes curiosas y pequeños exploradores inquietos”, según reza su sitio web oficial. El local está ubicado en Birmingham, justo al lado de su tienda de ropa, y está ambientado como un bosque encantado, con imponentes murales pintados a mano y los animales como los grandes protagonistas.

Mandinha Martínez inauguró Fox & Fern Forest Play un espacio de juegos para bebés y niños (Foto: Instagram @foxfernsoftplay)

El amplio espacio, que abrió sus puertas oficialmente esta semana, cuenta con juegos para que los niños puedan trepar y deslizarse. Tiene césped sintético y piezas de madera para que puedan poner a prueba el tacto y los sentidos, alejados de las pantallas y abocados a desarrollar su creatividad y su confianza mientras están rodeados de naturaleza y entablan vínculos con niños de sus edades.

El nuevo emprendimiento de Mandinha Martínez, ubicado en Birmingham es un espacio de juegos para bebés y niños (Foto: Instagram @foxfernsoftplay)

En cuanto a las edades y a las actividades, hay tres sectores. El primero, llamado Fern Sprouts (brotes de helecho), ofrece sesiones sensoriales y de música para bebés de 0 a 12 meses. El segundo, Little ferns (pequeños helechos), dispone de una exploración de los sentidos para pequeños de 1 a 3 años y el tercero, Zorro y helecho —la atracción principal—, es una academia para pequeños exploradores de 3 años en adelante. Además de la presencia de profesionales que acompañan a los niños durante toda la experiencia, también hay un sector exclusivo para que los adultos puedan instalarse y tomar algo mientras los pequeños se divierten.

Ambientado en un bosque, el espacio cuenta con actividades recreativas para todas las edades (Foto: Instagram @foxfernsoftplay)

Completamente orgullosa y emocionada con la realización de este sueño, la diseñadora compartió en sus redes sociales un emotivo posteo en el que reveló que sus hijos fueron la inspiración para este proyecto. Incluso su hija ya probó las actividades y participó del video promocional. “Como madre, imaginé un espacio limpio, cuidado y lleno de maravillas. Un lugar donde los niños pudieran jugar, soñar, crear y sentirse orgullosos de sí mismos. Un rincón donde la magia de un cuento antes de dormir pudiera perdurar mucho después de haber cerrado el libro”.

A su vez, Mandinha reveló que algunos de los personajes que crearon están inspirados en ellos: “Fable el Zorro está inspirado en mi hijo, Santi, y Lumi la Coneja en mi hija, Ava. Cada personaje del bosque está basado en un miembro de mi familia, aportando su personalidad y sus pequeños rasgos distintivos a nuestro entorno”.

Los emprendimientos de las mujeres de la selección argentina

Hay otras integrantes de “La Scalot” que también tienen sus propios emprendimientos. Mientras algunas parejas de jugadores de la selección argentina decidieron experimentar en el mundo de la moda y lanzar sus propias marcas de ropa, otras incursionaron en la gastronomía y también en la remodelación de hogares.

Antonela Roccuzzo

La primera dama del fútbol y Paula, su hermana mayor, son dueñas de Enfans, una marca de ropa infantil para niños de 0 a 12 años. Asimismo, en los últimos años construyó sólidos vínculos con reconocidas marcas que le permitieron lanzar sus propios productos, desde una línea de fundas para celular con Casetify y una de termos de agua para Stanley hasta una cápsula con Adidas y sus propias playlists para Spotify.

Antonela Roccuzzo tiene una cápsula con Adidas (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Agustina Gandolfo

La influencer y Lautaro Martínez incursionaron en la gastronomía y abrieron Coraje, un restaurante ubicado tanto en Milán, la ciudad italiana en la que viven, como en su Mendoza natal, donde además tienen su viñedo, Cittanina.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez son dueños del restaurante y el viñedo Cittanina (Foto: Instagram @cittanina)

Valentina Cervantes

En la previa del Mundial, lanzó junto a Enzo Fernández, Twentyfour, su marca de ropa pensada especialmente para usar en el aeropuerto y estar cómodo pero canchero durante un viaje. Ofrecen desde buzos y joggings hasta camperas y remeras, y tanto ellos como sus hijos son los modelos.

Este año, Valentina Cervantes y Enzo Fernández lanzaron Twentyfour, su marca de ropa (Foto: Instagram @valucervantes)

Carolina Calvagni

La influencer decidió llevar su pasión por el mundo fitness a la moda y lanzó Calvagni, su propia línea de indumentaria deportiva. Varias integrantes de “La Scalot” ya lucieron sus piezas y participaron de sus eventos. Si bien la venta es online, hacen envíos a Europa, Estados Unidos, Uruguay y Argentina.

Carolina Calvagni tiene una marca de indumentaria deportiva (Foto: Instagram @calvagniofficial)

Camila Galante

La esposa de Leandro Paredes tiene su marca de productos para la piel llamada Galante Cosméticos. Vende desde cremas hasta sérums y labiales, tanto para mujeres como para hombres, y tanto ella como el futbolista y sus hijos suelen encabezar las campañas promocionales.

Camila Galante tiene su propia marca de cosméticos (Foto: Instagram @galantecosmetica)

Rocío Espósito

Es licenciada en Nutrición, pero también se animó a lanzarse con un proyecto bastante distinto. La esposa de Gerónimo Rulli es dueña de Erre Homes, un emprendimiento en el que compran, reforman, alquilan y venden casas en Miami y Valencia.