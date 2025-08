Así es por dentro el colegio al que asistiría Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, en Turquía

El viernes 25 de julio, María Eugenia ‘la China’ Suárez abandonó Buenos Aires con sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, algunos familiares y varias valijas y partió rumbo a Estambul para reencontrarse con Mauro Icardi. Si bien dijo que ya tenía fecha de regreso, lo cierto es que todo apunta a que su futuro está allá. Esta semana trascendió que su primogénita, Rufina, de 12 años y fruto de su relación con Nicolás Cabré, asistirá a la escuela en Turquía. Ahora se conoció cómo es por dentro la institución donde la menor continuará sus estudios.

El jueves 31 de julio, Karina Iavícoli reveló en Intrusos (América TV) que “el 8 de agosto Rufina Cabré empieza el colegio en Turquía". Dijo que se trata de una escuela de “doble escolaridad bilingüe al inglés“ y que la niña está ”totalmente asentada con su madre y la pareja”. Asimismo, comentó que “se van a mudar a una casa mucho más grande con una vista espectacular”.

Según Intrusos, Rufina Cabré comenzará las clases en Turquía el 8 de agosto (Foto: Captura / América TV)

Asistiría a The British International School, un colegio bilingüe con doble escolaridad (Foto: Captura / América TV)

El viernes en el mismo programa mostraron imágenes del colegio al que asistiría la menor, llamado The British International School. Según revelaron, allí iban Francesca (10) e Isabella (8), las dos hijas de Icardi y Wanda Nara. Se trata de un extenso campus con varios edificios, pileta de natación olímpica, laboratorios, varias canchas para practicar deportes (Rufina juega al hockey), bibliotecas, laboratorios, comedor y un amplio espacio verde. Según el sitio web oficial de la institución, ofrecen preescolar, primaria y secundaria, donde, por la edad (de 12 a 18 años) le tocaría a Rufina. Es un colegio bilingüe que ofrece actividades extracurriculares deportivas como judo, fútbol, bádminton y básquet, como así también ​​modelado de papel, club de magia y cerámica.

Según Iavícoli, cada dos meses, en la semana que tienen de vacaciones, Suárez llevaría a Rufina de vuelta a la Argentina para que visitara a su padre. No obstante, comentó que Icardi le habría ofrecido al actor pagarle pasaje y estadía para que viajara en caso de que la niña no pueda hacerlo. “Lo que me dijeron es que Cabré no está negado a la posibilidad de visitar a su hija a Estambul”, advirtió la panelista.

Así es por dentro el nuevo colegio de Rufina Cabré

“Allá ellos viven una vida de lujo extremo. Tienen choferes 24/7; las camionetas de lujo en las que se trasladan son tremendas. Yo recuerdo que Wanda en su momento acompañaba a las nenas, pero también los choferes pueden llevar solos a los chicos al colegio. Así que Rufina también va a tener un cambio muy fuerte a ese nivel. Por eso me parece que Cabré hablaba tanto de ‘ella sabe quienes somos, somos sencillos’ porque acá ella va a empezar a acostumbrarse y a los chicos les gustan esas cosas. La van a llevar y traer en coches de alta gama con seguridad privada“, acotó Paula Varela.

Según revelaron en el programa, Francesca e Isabella asistieron al mismo instituto (Foto: Captura / América TV)

La institución cuenta con pileta olímpica, cancha de fútbol y bádminton (Foto: Captura / América TV)

Así es por dentro el colegio al que asistirá la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré (Foto: Captura / América TV)

Luego de que se hiciera público que su hija se instalará en Estambul con su madre y su nueva pareja, Nicolás Cabré estuvo con Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle (Urbana Play) y reveló que Rufina tuvo una conversación con un compañero del colegio que lo cuestionó a él y ella respondió que sabía muy bien quién era su padre. “Rufi sabe quién soy. Ella tiene claras las cosas como son. Ella sabe perfectamente quiénes somos y su vida no tiene nada que ver con lo que se dice que es. Nosotros somos normales y la verdad es que yo trato de ocuparme de que ella entienda que lo importante en la vida es otra cosa”.

Nicolás Cabré habló sobre su hija Rufina en el programa de Andy Kusnetzoff

“Al darme cuenta de que Rufi sabe quién soy, imagínate si antes no tenía necesidad de hablar, ahora me quedo más que tranquilo sabiendo que ella tiene claras las cosas como son. La tiene mucho más clara que nosotros”, continuó, y lanzó una contundente frase: “Nunca jamás en la vida de un hijo tenés que ser un obstáculo. Si hay alguien a quien le tiene que doler algo, es a vos”.