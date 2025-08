Rompió el silencio Natasha Rey, la uruguaya que filtró el video íntimo de Mauro Icardi

Natasha Rey decidió romper el silencio a una semana de haber filtrado el video íntimo de Mauro Icardi. La vedette uruguaya fue contactada por Ángel De Brito y reveló al aire de LAM (América TV) los motivos que la llevaron a publicar el contenido sexual y violar la privacidad del deportista, quien le habría iniciado acciones legales.

“Yo subía contenido en mis redes como lo hago también ahora en mis plataformas y él me reaccionaba las historias, esto no es de ahora, es desde el año 2021. Fue como un intercambio hot. No lo voy a negar, porque en esos años sí lo hice. Pero él me manda un mensaje de nuevo el fin de semana que yo empiezo a publicar los videos, y lo borra porque yo le hago una captura de pantalla”, comenzó su relato la mediática que dio cuenta de cómo se inició su relación virtual con Icardi.

La vedette Natasha Rey aseguró que Icardi le mandó mensajes mientras estaba con la China Suárez (Foto: Instagram)

Molesta por esta actitud al regresar a su hogar en Montevideo, decidió subir un primer video despechada con el que le lanzó una indirecta a la China Suárez: “Si fue así con ella, también lo será así contigo”. Esto hizo, según sus propias palabras, que Mauro la desbloqueara y le pidiera encarecidamente que no mostrara nada de sus antiguas conversaciones. Aunque la mujer habría accedido a no compartir la información, el deportista decidió exponerla públicamente con una de las fotos subidas de tono que le había enviado.

Eso enfureció a Natasha, quien sin mediar palabra compartió el video de índole sexual del futbolista, por el que ahora enfrenta acciones legales. “Yo me hago responsable. Pero creo que ellos también se tienen que hacer responsables de lo que hicieron”, señaló la mujer.

Natasha Rey niega que Wanda Nara le haya pasado el video hot de Mauro Icardi

En lo que se refiere a las especulaciones sobre si Wanda Nara le habría enviado este contenido, Rey aseguró: “No. A mí Wanda no me mandó nada. No tengo ningún contacto con Wanda. Creo que todos están obsesionados con Wanda y no solo la China”, dijo para defender a la exmujer de Mauro Icardi en esta situación.