Escuchar

Nuevamente, Tini Stoessel generó gran revuelo entre sus fanáticos y despertó todo tipo de especulaciones. Tras borrar todas sus publicaciones en su cuenta de Instagram, y realizar dos misteriosos posteos, compartió una nueva postal, pero esta vez acompañada de un audio que despertó más dudas que certezas.

Durante la jornada del jueves 14 de marzo, la cantante argentina preocupó a sus seguidores cuando algunos notaron que ya no tenía más foto de perfil y que había eliminado todo el contenido de la red social en la que la siguen más de 21 millones de personas. Pese a que no dio explicaciones sobre estos movimientos, muchos especularon que tenía que ver con el lanzamiento de su nuevo álbum.

La publicación que hizo Tini después de borrar todas sus fotos (Foto: Instagram/@tinistoessel)

Al poco tiempo, compartió una extraña foto por medio de su stories, en la que se veían varios mechones de pelo en el piso. Pero eso no fue todo, porque el sábado siguiente, la cantante hizo una nueva publicación en su feed. En esa ocasión subió una foto donde se la ve de perfil, con un mechón de pelo entre las manos. “El mundo seguía girando, pero no para mí”, escribió en la descripción.

Stoessel viene compartiendo una serie de postales de su cambio de estilo de pelo

Lo mismo hizo con otra imagen en la que se la podía ver cortándose el pelo. Sin embargo, aquellas fotografías también fueron eliminadas del perfil de Instagram. Pero este sábado, Tini Stoessel volvió a aparecer con un post que fue por más, porque además de compartir una postal de espaldas, con el pelo corto y su tono rubio, demostrando todo el proceso de cambio físico, y acompañándola con la frase “y al amanecer, te doy las gracias”, subió un audio.

Según se cree, este mensaje se lo habría enviado alguna de sus amigas más cercanas. “De la manera que yo estoy esperando a que vos llegues, o sea, no podes ni comprenderlo, te espero con muchas ansias y te amo”, se escucha en el inicio de la nota de voz, y luego, suma: “Pero bueno, nada, vamos a estar todas juntas y vamos a ayudarte con todas esas cosas que te debes preguntar, porque está bien, es tu vida boluda, sos vos, si total van a opinar igual, gorda”.

t

Mientras se espera que finalmente se devele el misterio, cabe mencionar que muchos artistas, en el último tiempo, eligieron la estrategia de redes sociales de borrar sus publicaciones de repente para hacer un anuncio importante con respecto a su carrera, por lo que se espera que Stoessel haya seguido esta línea y que en los próximos días se conozca la noticia de su nuevo material musical.

Sin embargo, todos sus mensajes mantienen en alerta a los fanáticos, quienes se preocupan por la artista luego de que el año pasado revelara la difícil situación por la que le tocó vivir con respecto a su salud mental.

Tini Stoessel se cansó de los rumores y cruzó a un seguidor

En medio de sus misteriosas publicaciones, la cantante de Cupido y Me enteré tuvo un inesperado ida y vuelta con un usuario de X, quien le hizo una crítica y ella no dudó en responder. Esto llamó la atención, debido a que ella no suele dar este tipo de respuestas en las redes sociales.

“Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar, ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”, comenzó diciendo y continuó: “Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”.

Esta reacción se dio por el comentario de una seguidora, que la criticó por su comportamiento frente al público. “Contame qué te paso de grave en la vida reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula”, lanzó la usuaria, aunque, minutos después de recibir una contestación de parte de Tini, eliminó su comentario.