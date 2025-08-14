Se conoció el elenco de Avengers: Doomsday, pero una incorporación podría sorprender a todos

Marvel Studios anunció que la producción de Avengers: Doomsday ya está en marcha y que su fecha de estreno mundial se dará el 1 de mayo de 2026. Pero, para calmar la ansiedad de los fanáticos de los superhéroes, se decidió adelantar detalles del elenco que conformará parte de este nuevo film.

Entre los regresos más esperados se encuentran: Tom Hiddleston como Loki; Chris Hemsworth, quien volverá a levantar el martillo de Thor; Paul Rudd como Ant-Man; Kelsey Grammer como Bestia de los X-Men; Sebastian Stan en la piel de Soldado del Invierno; Letitia Wright como Shuri; y Los cuatro fantásticos, interpretados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn.

El nuevo logo de Avengers: Doomsday (Foto: Redes Sociales)

Pero también existirán algunos cambios significativos como la aparición de Anthony Mackie como el nuevo Capitán América y Florence Pugh como Black Widow. Y, según se rumorea, podría existir una aparición más que esperada: la de Ryan Reynolds como Deadpool. Esto último son especulaciones que generaron tanto los fanáticos como el propio actor, quien en los últimos días compartió en sus historias de Intagram una foto del símbolo de Avengers con un grafiti de una A roja que habría sumado con humor su alter ego.

“No hagas eso. No me des esperanza”, comentó un fan; a lo que otro añadió: “Si dices lo que creo que dices, voy a gritar de la emoción”. Así, cada vez más las ansias de ver al nuevo mundo de Avengers reunido en un solo film llena de expectativas al público, sin mencionar lo que provoca el regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia, esta vez en el papel como el villano Doctor Doom.

El inesperado posteo de Ryan Reynolds, que generó rumores sobre su posible participación en la nueva película de Avengers (Foto: Redes Sociales)

Cabe recordar que esta fusión de los personajes es considerada por sus creadores como la Fase 6 del universo de Marvel. Esta fase comenzó con Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos (2025), continuará con Avengers: Doomsday (2026), Spider-Man: Brand New Day (2026) y terminará con Avengers: Secret Wars (2027). También Marvel detalló que se sumarán a la plataforma de streaming de Disney+ una gran cantidad de series que terminarán de complementar algunas historias.

Eyes of Wakanda estrenada a principios de agosto de este año, Marvel Zombies con fecha de estreno para octubre de 2025, Daredevil: Born Again esperada para mediados de 2026, al igual que Your Friendly Neighborhood Spider-Man Season 2 y Vision Quest.

El reparto completo y confirmado hasta el momento de Avengers: Doomsday