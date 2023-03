Carolina Oltra recordó a su papá Silvio a 28 años de su trágica muerte: “Prohibido olvidar”

escuchar

El 15 de marzo de 1995, la sociedad argentina se conmocionó ante la noticia de la trágica muerte de Carlos Menem Jr., el hijo del entonces presidente de la Nación Carlos Menem, en un accidente aéreo. En el helicóptero que viajaba, que se estrelló en Ramallo, también se encontraba el piloto automovilístico Silvio Oltra, a quien su hija Carolina homenajeó este miércoles en las redes sociales al conmemorarse 28 años desde su fallecimiento.

“Prohibido olvidarlo”, reza la publicación que compartió Carolina Oltra en el que se muestra a su padre vestido con su traje de piloto automovilístico. Se trata de un video que publicó Antonella Menem, la hija de Carlos Jr. y que la modelo -y su madre, Elena Fortabat- compartieron en apoyo al pedido de que su nombre sea recordado y que no se olvide lo sucedido hace 28 años, lo cual ante las sospechas de un posible atentado hasta la fecha se trata de una incógnita, que quizás no tenga respuestas.

El homenaje de Carolina y su madre (Foto Instagram @caro_oltra)

Luego de aquel 15 de marzo de 1995 las pericias realizadas al helicóptero Bell 206 Jet Ranger, en el que viajaban los dos hombres, indicaron que se trató de un accidente luego que la nave se enredara con cables de alta tensión. Pero Zulema Yoma, madre de Carlos Jr. nunca creyó esa versión, y a pesar de que la causa fue archivada en 1998, encaró una nueva investigación al sospechar que se trató de un atentado, por los intereses políticos y económicos que involucraban a su exesposo y presidente de aquel entonces.

El recuerdo a Silvio Oltra

A pesar de la insistencia de la ex primera dama, sus pedidos no fueron escuchados. En 2010, Carlos Menem cambió su postura sobre los hechos: “Luego de indagar y estudiar los hechos y circunstancias que rodean la causa –aunque inicialmente no fue así- llegué a la conclusión de que la caída del helicóptero y la consecuente muerte de mi hijo, fue el resultado de un atentado”, sentenció. Pero nada cambió en la causa.

Carolina recuerda a su padre con sentidas imágenes (Foto Instagram @caro_oltra)

Por su parte, la familia Oltra mantuvo un bajo perfil al respecto y fue en 2021 que Carolina habló por primera vez acerca de la muerte de su padre. “Siempre me preguntan qué fue, si un accidente o un atentado. Yo no tengo la respuesta, es la gran incógnita. Dicen que fue un atentado directamente, pero a mí no me resuelve que me digan, fue esto, fue lo otro. No voy a gastar el poco tiempo de vida que tengo en averiguar eso, porque en realidad no voy a conseguir lo que quiero, que es a mi papá”, expresó en PH, Podemos hablar (Telefe). Y agregó: “Mamá en ese sentido piensa igual que yo, soltar. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con resentimiento, con bronca, sino te quedás inmerso en eso y no avanzás”.

Quién era Silvio Oltra

La muerte lo encontró a los 37 años, con un largo camino por recorrer. Su nombre era sinónimo de talento, en las pistas de automovilismo tras su debut en la década de los 70, ganó importantes galardones como el Turismo Competición 2000, en 1987. Participó en competencias como Supercart, Turismo Nacional, Fórmula Renault Argentina y Fórmula 3 Sudamericana. Supo destacarse entre sus competidores a nivel nacional.

Silvio Oltra murió a los 37 años (Foto Instagram @caro_oltra)

Pero también, brilló como cantautor con el lanzamiento de dos álbumes, uno lleva su nombre y el otro lo tituló Aprender a vivir. El hombre supo combinar sus dos pasiones y generó gran aceptación en el público. En cuanto a la vida personal, en 1982 contrajo matrimonio con Elena Fornabat y fruto de su amor nació Carolina. La pareja se separó en 1993 y él encontró el amor en Carla Currone, quien estaba embarazada de ocho meses cuando Silvio murió. Silvio Matko nació al cumplirse un mes y medio del fallecimiento de su padre.

Silvio y Carlos Junior eran amigos y socios, ya que compartían un equipo automovilístico, teniendo en cuenta que al igual que su padre, el hijo del expresidente era apasionado por los autos.

