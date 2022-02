La tajante respuesta de Christian Sancho cuando le preguntaron por los rumores de romance con Celeste Muriega

Christian Sancho y Celeste Muriega están envueltos en rumores de romance y cuando la pareja fue consultada sobre el tema, no desmintieron estas versiones. Juan Etchegoyen contó en su programa en Mitre que habló con el modelo sobre el tema luego de haber visto las imágenes que circulan en las redes sociales, donde se lo ve acompañado por la bailarina.

Sancho y Muriega están por estos días en Villa Carlos Paz, en donde protagonizan la obra de teatro Sex, viví tu experiencia. Según revelaron en Intrusos (América) se los vio pasear juntos por la ciudad cordobesa.

“Yo estoy soltera y estoy en la búsqueda de algo. Me encantaría que en algún momento se me pueda concretar, pero hoy no te puedo confirmar nada”, manifestó la bailarina en un móvil para ese programa.

La modelo hizo un móvil con Intrusos para hablar del tema Captura de TV

Sin embargo en un reviente evento que se hizo en Palermo y que cubrieron los medios de comunicación, Maxi Diorio, amigo de Celeste, la mandó al frente y dejó entrever que algo pasa entre ella y el actor.

Resulta que el bailarín lanzó en voz alta un “vivan los novios”, frente a las cámaras en clara referencia a la supuesta pareja. Al escucharlo, y para intentar minimizarlo, Muriega explicó que eso se trató de una “broma” de su colega, que solo la quiere ver feliz.

En medio de los rumores, Etchegoyen explicó que se comunicó con Christian Sancho para consultarle sobre las versiones de romance con Muriega. “Acabo de hablar con él sobre esta historia, estaba un poco desentendido, pero a mí me da la sensación que confirma el romance. Porque le pregunté por la situación y me dijo ‘le escribí cuando se supo la noticia’”, comenzó a relatar el periodista.

Christian Sancho habló de los rumores de romance con Celeste Muriega: “Es raro”

“Hola Juan, te voy a responder muy corto y lo siguiente: todo lo que pasa en Sex, queda en Sex. Vengan este finde y ahí verán”, leyó sobre el mensaje que le había mandado el modelo en respuesta a su consulta sobre si estaba de novio con la modelo.

En esa línea, el periodista volvió a remarcar: “A mi me da la sensación que esta declaración de Sancho confirma su romance con Muriega, porque si le preguntas a una persona por una relación y te dice esto, es raro y me parece que el romance está confirmado”. Por otro lado, habló de la foto donde se los ve juntos, que acrecentó estas versiones. Ahora habrá que esperar a ver si deciden blanquear o si simplemente se trató de trascendidos.