Shakira rompió en llanto al ver a su papá en un homenaje que le preparó Carlos Vives

El 2 de febrero Shakira cumplió 45 años. Entre la celebración y los regalos que recibió para conmemorar el día de su nacimiento, fue Carlos Vives quien se destacó con su obsequio. El cantante le rindió homenaje a su amiga lanzado el tema “Currambera”, el cual incluyó un videoclip. En las imágenes, además de recorrer los lugares que marcaron la vida de la colombiana en su Barranquilla natal, también aparece su padre. Al verlo, ella no pudo contener las lágrimas.

Para darle el obsequio musical, el artista también colombiano realizó una transmisión en su cuenta de Instagram junto a la cumpleañera, que se mostró muy agradecida aún antes de conocer cómo era la canción. “Es el mejor regalo que me han hecho”, se anticipó a decirle Shakira. Carlos, por su parte, le adelantó que se trataba de un homenaje colectivo por la representación que la cantante generó en distintas generaciones. Acto seguido, vieron el video en simultáneo.

(Foto captura video)

“Vоlаѕtе muу аltо, lаѕ оlаѕ dеl mаr tе еѕреrаn. Соn tuѕ ріеѕ dеѕсаlzоѕ, nіñіtа dе lа роllеrа y vоlаѕtе muу аltо. Tu bаrсо уа іzó ѕuѕ vеlаѕ. Sоn tuѕ ѕuеñоѕ blаnсоѕ, muсhасhа bаrrаnquіllеrа”, canta Vives mientras se ven en pantalla distintas niñas, adolescentes y adultas que representan el crecimiento de Shakira y su exitoso recorrido musical.

Shakira y Carlos Vives

En la seguidilla de imágenes también se ve a Carlos recorrer el colegio al que asistió la colombiana. Acto seguido, aparece William Mebarak Chadid, el papá de la autora de “Waka Waka”. Allí se puede ver al hombre de 90 años sentado frente a un escritorio mientras utiliza una máquina de escribir para representar la escritura de las canciones de su hija. Ese fue el momento en el que la homenajeada no pudo contener el llanto.

(Foto captura video)

Totalmente emocionada, la cantautora recordó los momentos de su infancia en su querida Barranquilla. “Los rincones en los que crecí y soñé, ver a mi papá ahí, ya ahí me mataste, es un homenaje también para él, sobre todo ver a las mujeres de mi tierra realmente me siento tan representada en cada una de ellas, no es que yo las represente, pero ellas también a mí y estoy tan orgullosa de la mujer colombiana, de quienes somos”, le expresó a su colega.

Además, le agradeció por elegirla como su musa inspiradora y lo describió como cantante, un poeta, cantador, musicólogo, antropólogo y como alguien que puede trasmitir a la perfección las costumbres de su tierra. Por su parte, Vives le indicó que todo el trabajo fue enfocado en demostrar el orgullo todos los colombianos sienten por ella.