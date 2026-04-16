Rochi Igarzábal mostró cómo se prepara para casarse con su pareja después de 12 años de relación y una hija en común

Suenan campanas de bodas para una ex Casi Ángeles. Después de más de una década de amor, dos años de compromiso y una hija en común, Rocío Igarzábal se casa con su pareja Milton Cámara. Los enamorados compartieron un dulce video en el que expresaron su emoción por finalmente dar el gran paso para consolidar aún más su relación.

“¡Nos casamos! ¿Después de cuánto tiempo? ¿Dos años que me lo propusiste en México? ¡Tardamos un montón!“, expresó la cantante en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Allí se la pudo ver junto a su pareja en el living de su casa, a pura sonrisa. El novio dijo que se sentía bien, pero no dejaba de tocarse el pelo, lo cual reflejaba su nerviosismo, algo bastante usual en este tipo de situaciones.

La pareja se conoció en 2014 en México, una década después se comprometieron y ahora se preparan para dar el sí (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

Igarzábal le dijo a Cámara, que la miraba enamorado, que tenían que empezar a practicar para asegurarse de que el día de la boda no haya nervios, sino tranquilidad y calma. “¿Vas a poder con todo? ¿Te agarran nervios? ¿Pero estás seguro de la decisión que tomaste?“, le preguntó ella y el respondió con un sí a todo. ”12 años vamos juntos. Un montón de tiempo, una vida. Qué emoción tener a tanta gente que queremos tanto, toda junta en una misma noche, ¿no?“, expresó, emocionada y conmovida. Finalmente, se fundieron en un fuerte abrazo que dijo más que mil palabras.

Rochi Igarzábal y Milton Cámara revelaron cómo se preparan para su casamiento (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

“Fue lo mejor que pude hacer. Es que hay nervios, emoción y más. Faltan pocas semanas... Qué decirles, es mucho lo que se siente”, reflexionó la artista con sus seguidores. El video tuvo más de 300 mil reproducciones y sus seguidores no dudaron en dejar cariñosos mensajes deseándoles lo mejor a la pareja en este momento tan especial.

Igarzábal y Cámara se conocieron hace 12 años en México. Ella emigró allí después del fenómeno de Casi Ángeles, su incorporación a los Teen Angels y su trabajo en la telenovela Dulce Amor. Era un viaje personal, para conectarse con ella misma, para cambiar de aire, pero terminó por encontrar al amor de su vida. Luego de que la actriz quedara embarazada, regresaron a la Argentina para comenzar una nueva etapa como una familia de tres. El 7 de junio de 2016 nació su hija Lupe.

El 7 de junio de 2016 nació Lupe, su hija (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

En septiembre de 2024 hicieron un viaje familiar a México, el lugar que, según la propia Igarzábal, le “cambió la vida” una década antes. “Acá conocí a Milton. Me terminó de abrazar en muchos aspectos. Acá me enteré de que Lupita venía en camino. La música empezó a hacerme volar de muchas maneras. México me llenó de colores, amigos y familia. Volvemos 10 años después a contarle a Lupi cómo empezó todo”, sostuvo en un posteo de Instagram. Les dijo a sus seguidores que iba a mantenerlos actualizados. Lo que no se imaginaba era que recibiría una sorpresa única.

Así fue la propuesta de casamiento de Milton Cámara a Rochi Igarzábal

Milton le pidió matrimonio durante el viaje a plena luz del día, con el mar de fondo y su hija como cómplice. De hecho, fue la encargada de grabar el romántico momento entre sus padres, lleno de lágrimas de emoción, risas y aplausos de los presentes. “Fue como una película... o es como una película. Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y sí, este momento superó todo lo imaginado para este viaje. En fin... nos casamos. Milton Cámara, qué linda fiesta nos espera”, sentenció. Ahora, dos años después, están listos para dar el sí.