Dos estrellas se reunieron en el Teatro Albéniz de Madrid, España. Antonio Banderas es uno de los productores de la nueva versión española de El fantasma de la ópera, la cual está protagonizada, justamente, por Gerónimo Rauch, el exintegrante de Mambrú. El miércoles, el protagonista de Dolor y Gloria fue a ver la obra y a su término se reunió con el actor argentino arriba del escenario.

En octubre, desembarcó en el teatro UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, una nueva versión de El fantasma de la ópera, uno de los musicales más importantes de la historia, el cual estuvo en Broadway durante 35 años. La nueva puesta española llegó bajo la producción de Letsgo y Amigos para siempre, la empresa de Antonio Banderas y Andrew Lloyd Weber, quien es el compositor de la obra.

El director, en tanto, es el italiano, Federico Bellone, mientras que dos de los protagonistas son argentinos: Gerónimo Rauch, interpreta Fantasma, y Guido Balzaretti, quien se pone en la piel de Raoul. El rol de Christine, en tanto, es cubierto por la actriz madrileña, Talía del Val.

Antonio Banderas fue a ver El fantasma de la ópera, obra que produce (Foto: Instagram @musicalelfantasmadelaopera)

El miércoles, en tanto, Antonio Banderas fue a ver la obra y como no podía ser de otra manera, tuvo su momento con el elenco y el equipo técnico. No solo hubo fotos grupales, sino también individuales. Gerónimo Rauch compartió las suyas en su cuenta de Instagram y las musicalizó, por supuesto, con la emblemática canción del musical. “¡Hoy nos ha visitado Antonio Banderas y se ha emocionado mucho! ¡Muy lindas palabras de su parte para El fantasma de la ópera! Gracias”, escribió el ex Mambrú.

Rápidamente, su publicación se llenó de cientos de mensajes y comentarios. “Na, ¡increíble!”, escribió Karina ´La Princesita´ Tejeda, mientras que otros seguidores sumaron: “Sos un genio”; “Ídolos”; “Wow, Antonio Banderas y Gerónimo Rauch, ¡dos talentosos!”; “¡Dos cracks! Cuánto talento”.

Así fue el encuentro entre Antonio Banderas y Gerónimo Rauch (Foto: Instagram @geronimorauch)

El clásico musical llegó nuevamente a España para quedarse. Basado en la novela homónima escrita por Gaston Leroux, El fantasma de la ópera cuenta con música de Andrew Lloyd Webber, letra de Charles Hart y Richard Stilgoe y libreto Lloyd Webber y Stilgoe. El estreno original fue en 1986 en el Her Majesty’s Theatre de Londres y dos años después llegó al Majestic Theatre de Broadway.

A España llegó por primera vez en 2002 e incluso la versión argentina se realizó en 2009 en el Teatro Ópera con Carlos Vittori como protagonista. Incluso hay una película de 2004 protagonizada por Gerard Butler, Emmy Rossum y Patrick Wilson.

Antonio Banderas fue a ver El fantasma de la ópera, obra que produce (Foto: Instagram @musicalelfantasmadelaopera)

En cuanto a Gerónimo Rauch, desde hace años pisa fuerte en los escenarios españoles. Protagonizó Los Miserables, Jesucristo Superstar y recientemente hizo Los puentes de Madison, donde compartió elenco con Franco Yan, hijo de Romina Yan y nieto de Cris Morena y Guastvo Yankelevich. Asimismo, ya tenía experiencia en el rol de Fantasma, puesto que lo interpretó en Londres, pero en inglés.

En cuanto a esta nueva puesta del musical en España, antes de su extreno, el exMambrú habló con LA NACION y reveló que esta versión iba a ser diferente. “No es un calco del original, sino que se trata de una licencia. Antes, El fantasma... no admitía ningún cambio; ahora, por primera vez, presentará modificaciones. Por eso todos los ojos del mundo estarán puestos sobre esta versión, para ver si el futuro de este musical irá por ese lado o no. Como te imaginarás, yo me siento muy responsable de lo que pueda llegar a pasar”, aseguró Rauch.