Así fue el paso de Meghan Markle como “valijera” de la versión estadounidense de Trato hecho

En 2006, Meghan Markle aceptó un trabajo como “valijera” en la versión estadounidense del programa Trato Hecho en Los Ángeles, California, emitido por la NBC. Años después, la ahora Duquesa de Sussex reveló que se sintió “cosificada” durante su participación y se generó un debate sobre el rol de la mujer en la televisión.

Meghan Markle en el programa Deal or No Deal

La experiencia de Meghan Markle en Trato Hecho

Markle participó en 34 episodios de Deal or No Deal (el nombre original del show en Estados Unidos) como una de las “valijeras”, encargada de portar el maletín número 24. Si bien agradeció la oportunidad de tener un trabajo que le permitía pagar sus cuentas y acceder a un seguro médico, la experiencia no fue del todo positiva. En 2022, durante un episodio de su podcast Archetypes, Markle se sinceró sobre aquellos días y reveló que se sintió “cosificada” y reducida a su apariencia física.

Meghan Markle confesó que se sintió “cosificada” duarnte su participacion en Deal or No Deal

La Duquesa de Sussex relató que durante su tiempo en el programa, la llamaron “bimbo” y “tonta”, lo que la hizo sentir “poco inteligente”. “Se trataba solo de belleza, no necesariamente de inteligencia”, recordó la actriz. “No me gustaba sentirme obligada a ser todo belleza”. Markle también describió un ambiente donde se priorizaba la apariencia física de las modelos, con estaciones de maquillaje donde les rellenaban el sostén, les ponían pestañas postizas y extensiones de cabello, y les daban vales para broncearse semanalmente. “Había una idea muy clara de cómo deberíamos vernos”, afirmó.

El momento más impactante que vivió Meghan Markle en el set

Markle recordó un episodio en particular que la marcó profundamente. “Momentos antes de subir al escenario, había una mujer que dirigía el espectáculo. Ella estaba ahí, detrás de escena. Todavía puedo escucharla”, continuó. “Ella no podía pronunciar correctamente mi apellido en ese momento, pero sabía con quién estaba hablando porque decía: ‘¡Markle, aprieta el estómago!’”.

Esta experiencia la hizo reflexionar sobre el valor que se le daba a su inteligencia en comparación con su apariencia. “Estaba rodeada de mujeres inteligentes en ese escenario, pero ese no era el motivo principal por el que estábamos allí”, se sinceró. “Sabía que yo era mucho más de lo que mostraban de mí. No me gustaba sentirme obligada a ser pura apariencia y poca sustancia”.

Meghan Markleparticipó como valijera en el programa Deal or No Deal en los Estados Unidos Captura de video/YouTube

Markle hizo una revelación sobre sus días en la Argentina. “Hubo momentos en que, estando en el set, recordaba mi época como becaria en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. En ese momento estaba en la comitiva con el entonces secretario del Tesoro, y era valorada específicamente por mi inteligencia. Aquí, me valoraban por todo lo contrario”, resaltó. Esta comparación puso de manifiesto la diferencia entre ser valorada por su intelecto y ser reducida a un objeto de belleza.

La reacción de los responsables del programa

Lucas Green, director de contenidos de Banijay, la productora y distribuidora internacional de contenidos que compró Endemol Shine Group, reaccionó tras los dichos de Markle en el 2023, cuando el formato volvió a la televisión española. En una charla con la revista Variety, se mostró en desacuerdo con la evaluación de la actriz, pero también explicó que la compañía estaba “modernizando” el formato.

“Estamos evolucionando constantemente para que no sea el mismo programa que era hace más de quince años”, dijo. “Se dedica mucho trabajo a modernizar nuestros formatos para garantizar que representen nuestros valores como empresa y la sociedad en general”, sumó el ejecutivo.

Reacciones de excompañeros ante el testimonio de Markle

Las declaraciones de Markle no pasaron desapercibidas para varios exintegrantes del programa. Patricia Kara, una de las exvalijeras del ciclo de entretenimientos, describió una situación completamente diferente a la que compartió la actriz.

“Nunca me sentí así”, confió. “Parte de lo que dijo Meghan no era cierto... Nunca tuvimos una estación de relleno. No sé por qué dijo eso. Había una estación de belleza, donde nos hacían retoques antes de subir al escenario”, agregó, según publicó el New York Post, y aseguró que ese trabajo fue fundamental en su carrera: “Lo importante es que éramos mujeres independientes y con éxito después de Deal or No Deal”. Claudia Jordan, por su parte, señaló que nunca las trataron como “bimbos” y que el formato incluso les abrió puertas a otros proyectos.

El humorista Howie Mandel en el programa de juegos donde trabajó Meghan Markle en los años 2006 y 2007 Twitter

Howie Mandel, el comediante que estuvo al frente del programa cuando Markle fue “valijera” y se tomó el tema con humor. En un episodio del podcast Good Guys emitido en marzo del 2024, sorprendió al decir que no recordaba haber trabajado con ella. “Cuando escuché que estaba en Deal or No Deal, no la recordaba”, aseveró, aunque de inmediato reveló que la figura de la actriz está muy presente en su día a día: “Tengo una foto de ella en mi oficina. Ella es una de las chicas que están detrás de mí”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.