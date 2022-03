Pampita mostró el look súper canchero de su hija Ana para el Lollapalooza

El viernes 18 de marzo comenzó el Lollapalooza en Argentina y se extenderá hasta el domingo, donde artistas nacionales e internacionales se subirán a los escenarios de este festival que anteriormente, en 2020, debió ser suspendido por la pandemia. Muchos famosos dijeron presente en el primer día y Pampita fue una de ellas. Pero fue su compañerita la que se llevó todas las miradas. Es que Ana García Moritán lució el look más tierno y rockero para la ocasión.

El vestuario que se elige para ir al Lollapalooza se convirtió en un importante punto para los asistentes al evento. Brillos, colores y las últimas tendencias se vieron en la primera jornada, donde entre importantes artistas tocaron este viernes Duki, Wos, Louta, Emilia, Bizarrap, Seven Keyne, Dillom, Natalie Pérez, Sael, La Joaqui, Chita, Axel Fiks, Ainda, Rosario Ortega y Miley Cyrus. Esta última cautivó a todos con su performance y su look engomado.

Pero, entre tantas celebridades, fue Ana García Moritán quien se destacó con las prendas que lució y que su madre compartió en su cuenta de Instagram con una imagen desde el auto, mientras se trasladaban hacia el Hipódromo de San Isidro.

Ana lució un especial look acorde al evento (Foto Instagram @pampitaoficial)

La pequeña de ocho meses, que la modelo tuvo con Roberto García Moritán, presenció el evento junto a su madre, quien una ves más eligió cada prenda acorde al lugar donde asistían. Por eso, lució una vincha negra con un moño, remera de los Rolling Stones, pantalón a rayas con babero del mismo estampado y unas zapatillas negras. Con este look rockero, Ana derritió de ternura a los usuarios de las redes. Por su parte, Pampita no compartió su atuendo para la ocasión y decidió darle todo el protagonismo a la bebé.

Ana luce looks muy coloridos (Foto Instagram @anagarciamoritan)

No es la primera vez que la conductora causa furor por la elección de los looks de la menor del clan. La bebé tiene su propia cuenta de Instagram -administrada por sus padres- y es allí donde se comparten con sus más de 2000 mil seguidores los distintos atuendos que luce y son muy halagados. Pero, en las últimas horas, un particular detalle generó total emoción en los fanáticos de la familia García Moritán Ardohain, luego que la Pampita indicara que la bebé llevaba puestas las zapatillas de Blanca.

Pampita sobre los zapatos de Blanca

“Este modelo no existe más”, se la escucha decir a la modelo, en un video que compartió en Instagram, sobre las zapatillas tipo guillerminas en color rosa que lucía Ana. Previamente, confirmó que pertenecieron a su hija Blanca Vicuña, fallecida en 2012 a los seis años. De esta forma, dejó en claro que las pertenencias de la niña siguen en su poder y ahora encontró el momento de darles un nuevo uso, para su hija más pequeña.

Esta aclaración por parte de la modelo llamó la atención de sus seguidores, debido a que suele resguardar su intimidad en los aspectos relacionados a su hija fallecida, aunque sí le dedica publicaciones en fechas importante, como el día en el que nació o aniversarios de su muerte, ocurrida el 8 de septiembre de 2012, fruto de una neumonía hemorrágica.