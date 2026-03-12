Así quedó la placa final de nominados en Gran Hermano: este jueves habrá eliminación

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una noche con muchas emociones luego de conocer la expulsión de Carmiña Masi, por lo que la cantidad de participantes bajó de 26 a 25 de un momento a otro. Además, Telefe decidió salvar a otros siete nominados de la placa, que se sumaron a los seis que ya habían quedado fuera de placa, por lo que ahora hay un total de 12 hermanitos de cara a la doble eliminación, la cual estará dividida entre el jueves y el lunes.

Tras el escándalo generado por la expulsión de Carmiña, quien casualmente había sido salvada durante la primera jornada, lo que reflejaba que estaba entre las seis más queridas por el público, Santiago del Moro comunicó siete nuevas salvaciones. Durante este miércoles, quienes fueron removidos de placa, de forma aleatoria, fueron: Lola “Lolo” Poggio, Juani “Juanicar” Caruso, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Torres, Yanina Zilli, Manuel “Manu” Ibero y Luana Fernández.

Luana Fernández quedó entre las 13 más votadas luego del escándalo

El martes, los más votados habían sido: Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Carmiña Masi, Andrea del Boca, Solange “Sol” Abraham y Daniela de Lucía. Además, la líder Lola Tomaszeusky tiene inmunidad y tampoco participará de la doble eliminación semanal.

Las seis jugadoras más votadas bajaron de placa en Gran Hermano 2026

De esta manera, los dos eliminados de Gran Hermano Generación Dorada están entre: Brian Sarmiento, Carla “Carlota” Bigliani, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás “Nick” Sícaro. Con esta información, quedó en evidencia que el público tiene un notorio favoritismo por las mujeres de esta edición, ya que nueve de los 12 con chances de irse son varones.