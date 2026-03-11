Los repudiables comentarios racistas de Carmiña a Mavinga que encendieron la polémica en Gran Hermano: ¿expulsada?

Desde que aterrizó el 23 de febrero en Telefe, Gran Hermano Generación Dorada se convirtió en uno de los programas más comentados de la televisión argentina. Luego de que este martes el formato conducido por Santiago del Moro tuviera una nueva sección llamada “Derecho a réplica”, este miércoles los comentarios racistas de Carmiña Masi a Jenny Mavinga despertaron otra polémica y rumores de expulsión.

Carmiña Masi y Emanuel Di Gioia y las burlas hacia Jenny Mavinga (Foto: Captura TV)

Todo comenzó este miércoles a la mañana. Mientras algunos participantes se encontraban disfrutando del sol y la pileta, Danelik Star, Ema Di Gioia y Carmiña desayunaban en la cocina. En el momento en el que la oriunda de El Congo bailaba en el parque frente a sus compañeros, la periodista paraguaya lanzó desde adentro: “Quiero que se vaya. Ay, por favor... La negra parece que recién la compraron y que vino a hacer un show... Acaba de bajarse del barco”.

Aquellos comentarios desataron la risa de quien fue jugador del reality en 2011, que asintió los dichos de su compañera. “Lo único que puede hacer ahora es mover el cu** para que la salven”, cerró Carmiña.

Mavinga afuera junto a algunos compañeros del reality mientras Carmiña lanzaba dichos racistas (Foto: Capturs TV)

El clip no tardó en circular en la red social X, donde los usuarios expresaron su postura ante las declaraciones discriminatorias de la concursante. “Y el resto se ríe ninguno la para y le dice que está mal”; “Es expulsión directo” y “Danelik y el otro pel**** también, no solo vamos a atacar a Carmiña”, fueron solo algunos de los comentarios que se leyeron.

El momento generó repudio entre los seguidores del reality (Foto: Captura X)

La familia de Mavinga: “Repudiamos los comentarios”

Minutos más tarde, desde la cuenta de Instagram de Mavinga -la cual administra su familia-, compartieron un comunicado. “Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra MAVINGA. Comparar a una persona africana con un “mono” y sugerir que “parece que recién la acaban de comprar” no es un chiste: es racismo”.

La familia de Jenny Mavinga apuntó contra Carmiña (Foto: Captura Instagram/@jennymavinga)

Y continuaron: “Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas. Por eso pedimos a la producción la expulsión inmediata de Carmiña, autora de los dichos, y una sanción para Danelik y Emanuel, quienes se rieron y avalaron esos comentarios. El racismo no puede tener lugar en ningún espacio. #NoAlRacismo".

El marido de Mavinga rompió el silencio tras el hecho de discriminación (Foto: Captura TV)

Tras la repercusión, Damián, el marido de Mavinga, brindó un móvil para DDM (América TV) en el que tildó la secuencia de “desagradable”.

“Tiene una historia re fuerte, esto es un juego de niños para ella... No le va a afectar en su temple, le va a dar bronca, se la va a cruzar y la va a atacar”, subrayó al mismo tiempo que aclaró que “iban a hacer una denuncia penal conta Carmiña”.