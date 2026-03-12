Así expulsaron a Carmiña de Gran Hermano por sus dichos racistas contra Mavinga
La participante paraguaya quedó eliminada de forma inmediata luego de sus expresiones contra su compañera congoleña
- 2 minutos de lectura'
Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de sus dichos racistas contra Jenny Mavinga, algo que no tardó en ser viral en redes sociales por el escándalo que se generó casi de forma inmediata.
Luego de una extensa exposición del “Big”, donde remarcó todas las razones por las que la producción había tomado la decisión de sancionarla, expresó: “A partir de este momento estás... Expulsada de mi casa”. De esa manera, se convirtió en la quinta participante en abandonar esta edición del programa, tras las eliminaciones de Gabriel Lucero y Tomás “Tomy” Riguera y los abandonos de Daniela de Lucía (quien luego regresó) y Divina Gloria.
Para poner en contexto, se debe recordar que durante la mañana de este miércoles 11 de marzo, Carmiña realizó comentarios extremadamente racistas contra Mavinga. De un momento a otro, mientras compartía mates con sus compañeros Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia, la participante paraguaya observó a la congoleña mientras bailaba en el patio y expresó: “Quiero que se vaya. Ay, por favor... La negra parece que recién la compraron y que vino a hacer un show... Acaba de bajarse del barco”.
Ante esto, desde las redes oficiales de la participante congoleña compartieron una publicación contundente: “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo”. Así, buscaron dejar en evidencia que no están de acuerdo con los comentarios que se viralizaron. “Por eso pedimos a la producción la expulsión inmediata de Carmiña y una sanción para Danelik y Emanuel, quienes se rieron y avalaron esos comentarios”, concluyeron.
Además, el propio Santiago del Moro se encargó de anticipar que Carmiña iba a ser sancionada por Gran Hermano Generación Dorada a raíz de esta situación. “¡Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada!”, expresó luego de la viralización de lo ocurrido.
