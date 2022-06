Atilio Veronelli está internado y habló desde el hospital de su delicado estado de salud: “No tengo respiración”

Atilio Veronelli, quien se encuentra hospitalizado y contó cómo está atravesando la internación. En un audio que se difundió a través de las redes sociales, el actor de 62 años explicó que le cuesta respirar.

El mundo del espectáculo quedó conmocionado luego de que este miércoles trascendiera que Veronilli fue trasladado a la Unidad Coronaria del Hospital Eva Perón de la localidad bonaerense de Merlo. La primera en dar a conocer la noticia fue su amiga Nazarena Vélez a través de sus Stories de Instagram, donde aclaró que Veronelli sufrió una pequeña insuficiencia cardíaca.

Audio de ATilio Veronelli

Vale recordar que el artista cuenta con antecedentes coronarios y que en 2014 sufrió un infarto.

Este jueves, el periodista Juan Etchegoyen utilizó su cuenta de Twitter para difundir un audio grabado por Veronelli desde el hospital. “Este material me lo acaba de enviar su representante, Marcelo Villanueva, para que todos escuchen su palabra. ¡Fuerza, Atilio!”, tuiteó el comunicador.

A través de las redes sociales se difundió un audio de Atilio Veronelli desde el hospital Twitter @JuanEtchegoyen

En el audio se lo escucha a Veronelli bastante agitado mientras explica: “El tema es que no tengo respiración. Camino cinco pasos y es como si hubiera hecho dos cuadras”. A su vez, relata que se sumó un cuadro de anemia. “Llegué [al hospital], y el médico me miró y dijo: ‘Usted no está pálido, usted está transparente’”.

A su vez, el actor relató que incluso se cansa “cuando acomoda las sábanas”. Finalmente, completó: “Espero que todo mejore. Acá me tratan muy bien, pero bueno... por el momento estamos surfeando este momento espantoso”.

Las palabras de sus amigos

El periodista Santiago Cúneo, compañero del actor en el programa 1+1 3, a su vez, precisó a través de Twitter el estado de salud de Veronelli. “La situación de Atilio el día lunes era de inestabilidad. Le costaba respirar, se sentía mal, y estaba en un estado de obvia descompensación”.

Luego, indicó en video dedicado a su amigo: “Yo llamé para que lo internen, yo tramité su posibilidad de ser atendido. Gracias a la buena voluntad de la intendenta de Merlo y a los compañeros de ese distrito, Atilio Veronelli encontró la posibilidad de ser atendido, porque no tiene obra social y está en una situación que requería un sinnúmero de análisis y de atención que puede derivar en la colocación de un stent”.

El actor Atilio Veronelli contó que se agita fácilmente instagram.com/atilioveronelliok

Asimismo, Cúneo aprovechó para desmentir que se tratara de un infarto. “Necesitan aplicarle un cateterismo y saber bien cuál es la situación. No es cierto que haya tenido infartos. Por lo menos, no ahora, los ha tenido en el pasado. Ninguna característica ni patología parecida son las que llevaron a Atilio a la internación”, añadió.

Además, contó que habla diez veces por día con el actor y que está bien cuidado. “Está en buen estado. Chatea, habla, se queja... O sea que está muy bien de salud porque eso es habitual en él”, ironizó y agregó: “Después escribirá seguramente un libreto para el teatro contando cómo fue su aventura de estar varios días en una cama, cosa que no tolera”.

Por su parte, Nazarena Vélez alertó sobre el panorama de Veronelli y mostró su preocupación en LAM: “Recién me dejó un mensaje. Lamentablemente, está grave, está muy débil y asustado, porque no conoce al equipo que lo está tratando y no está ahí su médico... Pero yo confío mucho en los médicos y en que va a estar bien”.