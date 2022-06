Soledad Silveyra sorprendió con una declaración sobre Facundo Arana: “Me costó”

Romina Gaetani abrió un gran debate en el mundo del espectáculo luego de relatar un episodio violento que vivió con Facundo Arana. Desde entonces, él quedó en el ojo de la tormenta y diversos famosos hablaron sobre la experiencia de trabajar a su lado. Si bien la mayoría coincidió en que se comportó muy bien y salieron a apoyarlo públicamente, hubo quienes no lo hicieron. Ahora, fue Soledad Silveyra la que rompió el silencio y sorprendió a todos con sus declaraciones.

“Fue una de las personas con las que me costó entenderme al principio, pero que después termino levantándome en brazos y yo besándolo. Pero... nos costó mucho”, expresó Soledad Silveyra en diálogo con el el youtuber Richard Galeano al hablar del actor.

Asimismo señaló que fueron varias las cuestiones en las que no coincidían, sobre todo las relacionadas al trabajo. Esto se lo adjudicó a las diferencias que existen generalmente entre las personas, lo que provoca ciertas discrepancias.

Soledad Silveyra relató su experiencia con Facundo Arana y fue tajante

En ese sentido, la actriz explicó que con Arana logró recomponer la relación. “Hay que aprender a convivir con las diferencias y hoy es un pibe al que quiero profundamente”. A su vez, remarcó que ella tenía la intención de llevarse bien, ya que pensó que no podía tener problemas con “un joven tan bello”.

Vale recordar que los actores trabajaron juntos en Vidas Robadas (Telefe) en 2008 y diez años más tarde en el teatro con la obra Cartas de amor.

Consultada puntualmente por los dichos de Gaetani en LAM (América), dijo que no estaba enterada de nada. Sin embargo, sí recordó cuando tiempo atrás Arana hizo un posteo en redes donde dejaba entrever que Romina atravesaba un problema de adicciones, y ella le sugirió que no lo publicara porque le parecía un contenido fuerte que podía generar controversia, algo que finalmente ocurrió.

En 2014 Facundo Arana y Romina Gaetani fueron la pareja protagónica de Noche y día (Foto: Captura de video)

El posteo en cuestión lo hizo Facundo en 2019, cuando Gaetani lanzó un tema musical. No solo compartió la canción, sino que la acompañó con un texto que dio que hablar.

“Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne vivo, no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir, que se iba a lastimar, que su cuerpo no iba a aguantar, Como Janis (Joplin) o Amy (Winehouse)”, escribió en ese momento.

El comentario de Facundo Arana (Captura Instagram)

Las palabras del actor colocaron a su colega en medio de un escándalo que la asociaba a las adicciones, algo que ella no había mencionado públicamente hasta aquel entonces. Si bien en ese momento Gaetani no expresó enojo para con su colega, cuando estuvo en LAM semanas atrás ese fue el puntapié para que contara la mala experiencia laboral que tuvo cuando filmaban la tira Noche y día y todo lo que eso la afectó.

“Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo”, aseguró.