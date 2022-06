El relato de la mamá de Chano Charpentier sobre los días previos a la internación: “Me dijo ‘no puedo más’”

Santiago “Chano” Moreno Charpentier atraviesa un duro momento de salud, relacionado a sus adicciones. Actualmente se encuentra internado por una nueva recaída. Es su madre, Marina Charpentier, quien decidió poner en palabras el sufrimiento que desde hace 20 años atraviesa el cantante, en los que ella aún sigue acompañándolo y en busca de una salida. Sin embargo, el camino es complicado por el regimiento de la Ley de Salud Mental. Por ello, fue la oradora principal en la segunda jornada de reflexión y debate de esta reglamentación que se realizó en el Senado de la Nación. Allí relató el momento en el que su hijo le pidió ayuda y temió por su vida.

“Hace un mes estaba solo en su casa en Capilla del Señor consumiendo, llamé a las ambulancias nuevamente con el terror que me daba iniciar un protocolo de internación después de que mi hijo recibió un balazo”, expresó Marina Charpentier al recordar el episodio del 26 de julio, en el que el cantante fue gravemente herido al momento de ser interceptado por personal policial.

Chano se encuentra internado (Foto Instagram @chanotb)

En aquel entonces, tras una larga internación en la que corrió riesgo su vida, el cantante comenzó un tratamiento y continuó con su rutina diaria. Pero la ocasión volvió a repetirse. “Me mandaba mensajes que decían ‘no puedo más, no me mato por ustedes, pero tengan cuidado con mi sensibilidad, no puedo más’. Esa mañana él salió y vio las ambulancias y me dijo ‘¿de verdad mamá otra vez las ambulancias? Te amo’”, reveló, totalmente angustiada. En ese entonces él se escapó de la situación.

Para ejemplificar como se rige la Ley de Salud Mental, con la cual se prima la voluntad del paciente, a pesar de estar atravesando algún trastorno. En ese entonces, la casa donde se encontraba el cantante tuvo una guardia de ambulancia, pero Marina también llamó al 911 debido al riesgo que corría la vida de su hijo. Contrario a lo esperado, la policía no llegó y la operaria reveló la conversación en Twitter, lo que parecía ser una burla para la grave situación que atravesaban.

Habló la mamá de Chano

En ese sentido, la mujer destacó: “No era peligroso. Me decía ‘no puedo más’. Pasaron ocho horas y no llegó el patrullero. Me dijeron (los médicos de las ambulancias) que necesitaban una orden de allanamiento. Yo seguía en Capital con mi marido internado”. El pedido de la mujer era claro: quería que fuera trasladado para resguardar su vida. “Está en el sillón durmiendo, pónganle chaleco de fuerza, dénle una inyección, atenlo, llévenlo porque necesita ayuda, no quiero estar en el velorio de mi hijo, no sé qué más hay que hacer”, relató sobre su desesperado pedido.

Pero la suplica de Marina no tuvo la respuesta esperada. “Me dicen que él tiene que tener voluntad de internarse, ¿de verdad hay que ir con una orden de allanamiento para salvarle la vida a un hijo? No quiero gritar, perdón”, reveló en el Senado de la Nación. Aquella situación culminó en una nueva internación de Chano, en ese caso se dio por la voluntad de él: “El lunes pasado me dijo ‘mamá no puedo más’ y le dije subí al auto que vamos al Otamendi. Y lo logré”.

Sin embargo, como bien se sabe, la situación sigue siendo riesgosa para el cantante, ya que intentó escaparse del sanatorio, donde está internado. En ese entonces, la mujer debió intervenir nuevamente ya que su hijo llamó a la policía para poder irse al tener conocimiento que con la ley vigente él puede accionar de esta forma. Por ello, fue el psiquiatra que lo atiende quien tuvo que declarar ante las autoridades para evitar que el músico se fuera.

Las palabras de Mariana están cargadas de su propia experiencia, y de indignación. Por ello, pidió que se hable de la ley vigente con conocimiento ya que se trata de la salud de muchas personas. En su caso, es la adicción de su hijo la que la llevó a pedir por un cambio ya que para ella se trata de una “pandemia” que está en la sociedad.