Diego Peretti denunció que fue víctima de una estafa inmobiliaria: “Tengo una gran angustia”

Diego Peretti volvió a hablar de la estafa inmobiliaria de la que fue víctima durante la pandemia y brindó detalles del engaño. Muy sincero, y con los sentimientos a flor de piel, el actor decidió contar todo durante una entrevista radial y explicó que la causa está siendo investigada en el fuero penal.

Peretti hizo referencia a la estafa como una situación que tenía “atragantada desde hace mucho tiempo”. “Recién lo puedo expresar ahora gracias a que la institución judicial en este caso está dando cabida a una gran angustia que tengo hace mucho tiempo por estar envuelto en algo que es muy injusto”, afirmó en diálogo con el programa Las últimas dos (Radio Continental).

Luego, comenzó a explicar: “Se trata de un desarrollador inmobiliario que se llama Martín Pines, que fue citado a indagatoria penal por la jueza Elizabeth Paisan, responsable del juzgado nacional en lo correccional y penal n°12, que vio datos y pruebas como para investigar un presunto delito”.

De acuerdo con el actor de Inmaduros (Teatro El Nacional), el desarrollador inmobiliario lo engañó y lo dejó con “un problema patrimonial importante”. Para dar más detalles de lo sucedido, Peretti describió que el hombre le vendió dos unidades funcionales, una de 87 metros cuadrados y otra de 59 metros cuadrados, a precio cerrado, pero que no tenía la autoridad de hacer ese negocio. “Porque no le informó al fideicomiso de la operación, e integró el dinero en cuotas y no en la totalidad como habíamos pactado”, aclaró.

Según contó el actor de Los simuladores, el hombre que lo estafó se retiró del fideicomiso y le dejó una deuda millonaria que aún está pagando.

La causa en la Justicia

Peretti se mostró confiado en el accionar judicial y destacó que entre las pruebas presentadas para llevar adelante la causa como “presunto delito de estafa reiterada”, hay documentos avalados por escribanos y cuatro grabaciones del desarrollador en el que confirma que le debe dinero al actor, que no le informó que la forma de pago era en cuotas, que lo engañó y que le iba a devolver el dinero. “Yo lo grabé porque nos viene mintiendo en el pago de esto”, observó.

Además, confesó: “Pasa que estas personas te dicen en la cara que tenés razón, que te van a pagar, que esto y lo otro, pero están dos años pedaleando y te provocan un daño emocional”. El actor contó que este tipo de litigio suele caer en los fueros civiles, pero que a la larga este tipo de causas no “llegan a buen término, porque se pierden en vericuetos legales”. En este sentido, Peretti se mostró conforme con el accionar de su abogado Emiliano Corominola, quien “encontró el punto técnico de la estafa” para volcarla en la justicia penal.

“Lo hizo tan bien que la jueza pudo notar que hay pruebas para citar a indagatoria penal a Martín Pines, que es el que ejerció su condición de garca (sic) hacia mí, porque la plata se la di a él”, dijo Peretti y detalló que la Justicia citó al hombre, pero que la respuesta fue postergada, por lo que él cree que no está en el país.

“Poder canalizar esto en las instituciones pertinentes, es decir, en la Justicia, mejora la salud. No me gustaría pasar de nuevo por estos dos o tres años de gran incertidumbre”, aseveró el artista, aunque admitió que su intención no era recurrir a la vía legal, sino solucionar el tema hablando con el desarrollador para que le devolviera el dinero. “Después nos dimos cuenta de que él estaba dilatando los plazos, porque después de dos años prescribe cualquier denuncia que se puede hacer”, completó.