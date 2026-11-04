Axel reveló por qué lo bajaron del show de bienvenida para el papa León XIV en Córdoba

Axel reveló que fue excluido de las actividades artísticas previstas para la visita del papa León XIV a la Argentina en Córdoba y atribuyó esa decisión a las acusaciones públicas por parte de una exempleada, a las que calificó como “sin verdad ni fundamento”.

En dialogo con La Voz En Vivo, relató que había sido convocado para participar de los eventos organizados en esa provincia durante la vigilia y la misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones).

El cantante Axel en los estudios Sony posa con su guitarra mientras celebra 25 años de trayectoria. Valeria Rotman

Según explicó, la decisión de dejarlo fuera de la programación se tomó después de que Griselda Pelozo, quien fuera durante un año vestuarista suya, realizara declaraciones televisivas en su contra. Según la abogada de la denunciante, la demanda civil contra Axel se basa en el presunto incumplimiento de honorarios y la falta de devolución de prendas entregadas por la vestuarista, una situación que, afirmó, afectó su trabajo y le generó daños psicológicos.

“Les voy a hacer una confesión. Me habían llamado para cantar aquí en Córdoba. Me preguntaron: ‘¿Dónde querés?’. Yo dije en Córdoba porque me encanta Buenos Aires, pero yo quería cantar en Córdoba para él”, expresó el intérprete al recordar la invitación.

"ME LLAMARON PARA CANTARLE A LEÓN XIV EN CÓRDOBA, PERO ME DIERON DE BAJA PORQUE UNA MUJER ME DIFAMÓ"



En #LaVozEnVivo, el cantante Axel relató la falsa denuncia en los medios que le impidió actuar frente al Papa. pic.twitter.com/kQ3o49FBZS — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) November 4, 2026

Luego apuntó directamente contra las acusaciones que trascendieron en los medios. “Casualmente, Una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión y hoy día le dan espacio a cualquier boludo (sic) para que diga cualquier barrabasada sin verdad ni fundamento. Eso me lastimó”, afirmó.

De acuerdo con su relato, cuando su participación estaba cerca de ser confirmada, los organizadores resolvieron dar marcha atrás. “La gente que estaba a punto de confirmar dijo ‘che, no podemos’. Yo quería estar igual, era una emoción enorme cantar en Córdoba para él, pero estas boludeces pasan. Se le da aire a personas sin chequear”, sostuvo.

Uno de los posteos de Griselda Pelozo en donde contó lo que le pasó con Axel

Y adelantó que iniciará una contrademanda penal contra Pelozo. “Esto no puede quedar así como si nada, porque yo estoy 100% con la verdad. Tengo 27 años de camino con la música y la gente sabe quién soy”, señaló.

Los músicos que recibirán al Papa

La programación artística vinculada a la visita de León XIV incluye una serie de presentaciones musicales que acompañarán las celebraciones litúrgicas.

En Córdoba, durante la vigilia y la misa previstas en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Papa León XIV © Vatican Media

Ese espectáculo forma parte de un acompañamiento musical más amplio preparado para las distintas actividades del León XIV en el país.

También participarán artistas como Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, quienes musicalizarán diversos encuentros del Papa con los fieles argentinos. Además, se prevé la presencia de más de 600 coristas y 200 músicos durante las celebraciones religiosas.