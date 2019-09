Crédito: Captura de pantalla

26 de septiembre de 2019 • 12:00

El cantante Axel, estuvo en la mira de todos esta semana luego del momento incómodo que le pareció pasar Tini Stoessel en Madrid .

Aunque la cantante lanzó un comunicado aclarando que "tiene una gran relación profesional con Axel", fue el disparador para que la periodista Paula Galloni relate una situación de acoso que vivió con el cantante hace unos años.

"Yo tenía 19 o 20 años. Terminé la entrevista, volví a mi casa llorando y llamé a una amiga para contarle. No fui ni violada ni abusada, está bueno aclararlo porque yo no me quiero victimizar. Fue una situación de acoso laboral. Yo lo que quiero decir es que si hay una persona que se comporta de mala manera con chicas jóvenes, que eso se corte", declaró la panelista de Pampita Online.

Por su parte, Axel compartió una foto junto a Tini y Lali en donde escribió: "Y para todxs los que ven cosas inexistentes y hablan pavadas, nunca se olviden que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro".

Sin embargo, se dedicó estos días a darle "likes" a todas las publicaciones de sus seguidores que lo apoyan. Algunas de las publicaciones llevaban los hashtags #YoBancoAAxel y #QueMeAbraceAxel.