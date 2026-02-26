El insólito récord que consiguió Manuel Ibero, el ex de Zoe Bogach, al entrar a Gran Hermano Generación Dorada

Manuel Ibero, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), marcó un hito negativo al convertirse en el primer concursante en perder seguidores en redes sociales tras su ingreso al popular reality. Esta situación se vio agravada por un “bozal legal” que le impuso su expareja, Zoe Bogach, apenas horas después de que el joven entrara a la casa más famosa del país.

La inédita caída en la popularidad en las plataformas digitales de Ibero fue revelada este miércoles desde el stream La jugada, un programa conducido por Fede Popgold, Mica Viciconte y Daniela Celis. Según detallaron los panelistas, la cuenta oficial de Instagram del concursante experimentó una baja significativa, al pasar de 245 mil a 230 mil seguidores en apenas unas horas.

Este descenso se atribuye directamente a una serie de polémicas declaraciones que el joven realizó sobre su anterior relación sentimental. Ibero responsabilizó públicamente a su expareja por “dejarse manipular” durante el noviazgo, comentarios que rápidamente generaron una fuerte reacción negativa en el público. Además, comentó a sus compañeros que entró al juego “para sacar el prejuicio, yo no quiero ser el ex de”.

Manuel explicó a sus compañeros para qué entró a la casa (Foto: @granhermanoar)

En paralelo a la disminución del número de seguidores, Ibero se enfrenta a un conflicto legal con Zoe Bogach, su expareja. A menos de pocos días de haber cruzado el umbral de la casa de Gran Hermano, la exparticipante decidió imponerle un “bozal legal”. La medida surge de su profunda molestia por los dichos del joven, los cuales consideró “inapropiados” y perjudiciales. La grave situación fue confirmada en vivo por el conductor del ciclo, Santiago del Moro, lo cual agregó una capa de dramatismo al comienzo del programa televisivo.

“Me metió los cuernos”, Zoe reveló detalles de su vínculo con Manuel

Invitada al mismo programa de streaming, Zoe brindó detalles de las situaciones que vivió con Manuel y brindó su testimonio sobre cómo el ahora participante de GH la “manipulaba” y le era infiel cuando estaban en pareja.

“Yo no me daba cuenta que me estaba metiendo los cuernos. Yo no estaba enterada que él me estaba manipulando, que era un falso de mierd# conmigo mientras yo estaba en la relación, y yo me comía todo el cuento de hadas, ¿entendés? O sea, él fue caballero conmigo desde el día uno. Me caía con flores en mi casa de sorpresa", contó la ex concursante del reality.

Para sumarle más precisiones escabrosas, Zoe relató una escena que mantuvo con Manuel. “Empezó a seguir una chica del gimnasio. Me dice: ‘Pedime perdón por no creerme a mí y creerle a una random’. Cuestión que yo termino pidiéndole perdón a él. Me siento pelotud# por no haberme dado cuenta y haberme dejado manipular, pero realmente yo no me di cuenta”, aseguró.

Bogach e Ibero fueron pareja durante varios años, pero terminaron su relación en septiembre de 2025, en medio de un escándalo público por acusaciones mutuas de infidelidad. Ambos expusieron chats y detalles íntimos en redes sociales, lo que generó un fuerte debate entre fans. Con la entrada del joven a Gran Hermano Generación Dorada se pueden esperar nuevos capítulos de este conflicto, que promete dar que hablar en el público.