Baby Etchecopar empezó la última edición de su programa Basta Baby por la pantalla de A24 con un contundente editorial, en donde confirmó su salida de Radio 10 , tras 20 años en la emisora. Tal como anticipó el miércoles LA NACION , el conductor se refirió al cambio de horario que le propusieron y aseguró que no aceptó otra franja. "Quiero que quede claro que no me voy por bajo rating, la verdad es que me querían echar desde hace meses" , sentenció.

En los 20 años que Etchecopar estuvo en la radio, el conductor forjó un estilo sumamente provocativo, dando lugar a varios episodios polémicos. En dos décadas al aire, se mostró crítico de todos los gobiernos, y disparó duro tanto contra Mauricio Macri como contra Cristina Kirchner .

Además, protagonizó varias discusiones públicas con colegas como Mauro Viale , Roberto Navarro y Jorge Rial . También tuvo algunos desafortunados dichos sobre las mujeres , e incluso fue obligado por la Justicia a emitir micros con perspectiva de género en el marco de su programa. A continuación, un repaso por algunos de los momentos más polémicos del comunicador frente al micrófono de Radio 10 .

Sus críticas a Mauricio Macri y a Cristina Kirchhner

En numerosas ocasiones, Etchecopar fue durísimo contra el kirchnerismo . En la última de las editoriales de El Ángel del Mediodía que dedicó a Cristina Kirchner , el conductor manifestó: "Hay unas palabras que son maravillas que son perdón y gracias. Eso es lo que debería decir Cristina todas las mañanas. Perdón por lo que hice y gracias por no meterme en cana" , sostuvo.

"Ella pasó a ser mala palabra en la Argentina. Todo el mundo está dispuesto a colaborar con Alberto [ Fernández ]. Todos queremos que el país salga. La realidad es difícil, nos quieren vender que el FMI es amigo de nosotros y al FMI les importa todo un carajo. La realidad es que cada día subyace más que el gran problema de la Argentina es Cristina Kirchner, que no permite negociar con nadie, que irrita, molesta", añadió.

En junio de 2016, tras cumplirse los primeros seis meses de gestión de Mauricio Macri , el conductor también lanzó duras críticas hacia el expresidente, a quien aseguró haber votado.

"Pensé que Cambiemos cambiaba, pero no cambiaron un s..." , disparó Etchecopar en un audio que se viralizó por esa época. "Se fue todo a la m... y Macri sigue con el zen y el yoga, se hace el b.... Seguimos persiguiendo a Lázaro Báez y la gente se sigue muriendo de hambre" , agregó.

"Te equivocaste, Macri. Nos apretaron tanto los huevos que estamos violetas. A mí me cagás por elevación, dije que te votaba, y quedé como un p..., dentro de tres meses va a empezar a caer gente muerta", remató.

Su pelea con Roberto Navarro en los pasillos de C5N

En abril de 2017, los medios hicieron eco de una fuerte pelea entre Etchecopar y Roberto Navarro , que había ocurrido en las instalaciones de Radio 10 . En aquel momento, se difundió que no había sido una discusión más, sino que los periodistas habían llegado al enfrentamiento físico.

Solo Etchecopar se expuso e hizo declaraciones respecto al conflicto, que se había originado por sus diferencias políticas: "Le dije que no éramos giles los que habíamos votado a Macri y que hay un público que votó a Macri que quiero que me escuche. No quiero ser un comité K de la radio, tengo mi forma de pensar".

Etchecopar explicó, además, que Navarro había sido el primero en lanzar algunos golpes, pero le quitó relevancia: "Fue un conventillo. En realidad no nos fuimos a las manos. Fue como los piquetes. Unos tratan de avanzar y los sostienen" .

En noviembre de 2018, más de un año después del incidente, el medio PrimiciasYa publicó las imágenes que confirman el encuentro violento entre las dos figuras de la radio y que respaldan las afirmaciones de Etchecopar: se ve claramente cómo el conductor de El Destape empieza a pegar trompadas y su colega, al menos en una primera instancia, intenta defenderse.

El problema finalizó con cuatro días de suspensión para cada uno. Ambos prometieron bajar la intensidad de su relación, siempre compleja debido a sus posturas radicalmente opuestas. Navarro fue desvinculado de la emisora en septiembre de 2017, dos años y medio antes que Etchecopar.

Sus fuertes críticas a Jorge Rial

En abril de 2017 , el periodista manifestó que si una nena "de 12 años sale mostrando las t.., con un tatuaje, y haciendo trompita, hay una provocación" , y lo que comenzó como un descargo para aclarar esta frase -por la que fue denunciado en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual- terminó siendo un duro discurso en contra de Jorge Rial .

"Yo nunca dije ni diría que la mujer está buscando. ¿Cómo voy a decir semejante b...? Y no me canso en todo el programa de desmentirlo. Yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que no digo y quieren que haya dicho", dijo Baby durante El Ángel del Mediodía . Mientras se encontraba explicando la intención de sus palabras, en uno de los televisores de la radio estaba saliendo Intrusos , y el conductor oyó que anticipaban que iban a hablar de sus repudiables declaraciones.

Luego, leyó un titular en la web BigBang News -que dirige Rial- que decía: "De Cordera a Etchecopar: el oscuro club que justifica a los violadores". Fue en ese momento que el discurso cambió de rumbo y el periodista comenzó a arremeter contra su colega. "Decime, vos como papá de dos nenas, ¿en qué estás en desacuerdo con lo que dije? A lo mejor me equivoco. Disculpame pero, sinceramente, ¿dónde está el Pelado Cordera acá dentro?" .

Etchecopar fue subiendo de tono lentamente y tensión. "Yo nunca lleve a mis hijas a pasear con p... por Europa. Nunca les hice la vida imposible a mis hijos, ni los expuse para tener publicidad. Conmigo no te metas porque para mí no existís. Y no trates de instalar una idea en la sociedad porque estás enojado con [Agustina] Kämpfer . Si vos tenés vocación de cornudo, yo no", continuó enfadado.

"No entiendo, con los papelones públicos que ha hecho. Siempre con trolas, siempre con minas, presentándolas a las hijas, sacándolas, poniéndolas. ¿Cómo es posible que él hable de la gente? ¿Cómo a esta altura de tu vida, en vez de retirarte, te seguís metiendo en la vida de la gente? Le c... la vida a todo el mundo durante 20 años. Te metiste en las sábanas de todo el mundo, hablaste de todos... menos de los cuernos tuyos. Te dejó tu mujer, te dejó Kämpfer, te dejó la Niña Loly. Rial, tenés que tener un poco de vergüenza. No podés hablar de la gente, hablá de vos" .

El escrache de movimientos feministas y la defensa de los taxistas porteños

En septiembre de 2018 , diferentes integrantes de movimientos sociales realizaron un escrache al conductor en la puerta de Radio 10 , por el cruce que tuvo al aire una semana atrás con una mujer que formaba parte del Movimiento Evita . En ese informe, Etchecopar se indignó y expresó su enojo luego de que una oyente del programa pidiera un aumento en las asignaciones por hijo y los planes sociales.

Lo más curioso fue que, tras el escrache, varios taxistas fanáticos del conductor se acercaron a la puerta de la radio a saludarlo en muestra de apoyo de sus opiniones. El conductor, por su lado, salió a la vereda y agradeció el gesto.

Baby Etchecopar a Diego Brancatelli: "A vos nadie te da bola por pavote"

Luego de la situación protagonizada por Etcheopar y referentes de movimientos sociales, Diego Brancatelli criticó los dichos del conductor de Radio 10 en Intratables . Baby no tardó en responder: "A vos, Brancatelli, que pedís el INADI para mí, ¿te acordás lo que dijiste de Macri la vez pasada?, ¿te acordás cuando intentaste hacer un golpe de estado?, ¡pavote!, ¡pavote!, ¡decí que sos tan pavote que nadie te da bola por pavote!...", comenzó.

"¡Sos tan imbécil, pendejo, tan imbécil y tan irrespetuoso! A ver si [Daniel] Vila lo echa y Santiago del Moro lo saca de ahí... Brancatelli, a ver si me entendés, a vos los kircherneristas te dijeron traidor, llamá a tu vieja a ver si te quiere, ¡y hablás de mí, forro!...". Además, Etchecopar se refirió a las convicciones políticas de Brancatelli: "A mí me dijeron que agarró guita, no sé si es verdad...".

Su fuerte pelea con Maju Lozano en la que la conductora lo llamó "cerdo misógino"

"Presencié la vergüenza televisiva más grande de la historia argentina. Hay una Lozano que es divina que es Verónica y hay otra que tiene la cara redonda. Me mandan el video del programa de 'la cara de torta' defendiendo a Dady Brieva , diciendo que Dady es un amor, que lo dijo sin querer y después mandan a un movilero a la calle a ver si los taxistas escuchan a Baby, hasta ahí vamos bien, una nota fracasada, un boicot fracasado", empezó Etchecopar en en su descargo radial en el programa El ángel del mediodía , en septiembre de 2018. El conductor comenzó así su catarata de agresiones y descalificaciones hacia Maju por haber defendido al Midachi tras sus polémicas declaraciones en el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar , donde manifestó su deseo de que Cambiemos "se quede hasta el final y realmente la pasemos mal".

"[Después] sale 'la Lozano mal vestida' con las cotorras que tiene al lado y en un momento me empieza a pegar, esta mina que es muy desagradable, insolente. Me dijo 'misógino' y no, a mí me desagradan los gatos, las minas sin profesión, y me desagradan las personas que pierden la dignidad (...) ¿Quién sos vos para hablar de mí que hiciste fracasos? Si yo no te gusto como persona, te quiero decir que la antipatía que siento por vos viene desde hace años y lo berreta que sos. Vos no podés estar en los medios, fracasada, ponete crema de enjuage, aprendé a vestirte, no tenés imagen televisiva, sos un tapón en la tarde porque no sabían qué poner", prosiguió, para luego aseverar que las autoridades de El Nueve "están pensando en levantar el programa" de Lozano, al cual Baby definió como "horrible".

"Sos un cerdo", le respondió Maju Lozano en su descargo televisivo . "Si yo fuera varón, hoy voy a la radio y te cago a trompadas y me banco la que se venga, pero no lo hago porque soy una mujer y no actuamos así, vos no te metés más conmigo, no voy a permitir más en tu puta vida que te metas con una mujer".

Sus críticas a Mirtha Legrand y su anuncio: "No voy a comer nunca más con Mirtha"

Luego de que en abril de 2019 Etchecopar volviera a la carga contra Actrices Argentinas en el programa de Mirtha Legrand , el conductor dijo que se sintió maltratado por la diva de los almuerzos y que no irá nunca más a comer a su programa. Es que la Chiqui introdujo el tema de la legalización del aborto en plena cena y le dio pie al conductor que suele criticar a quienes están a favor. Así habló de grupos de tareas y los relacionó con las prácticas del nazismo y nombró a Griselda Siciliani como la jefa de los pañuelos verdes de Cristina Kirchner. Tras la contestación de Siciliani en un programa de televisión, Etchecopar se explayó en su ciclo de Radio 10, donde dijo: " No voy a comer nunca más con Mirtha ".

Enojado, el conductor agregó: "El sábado estuve con Mirtha y en un momento nombré a [Griselda] Siciliani como la que estaba a cargo de los pañuelos verdes y se armó un revuelo bárbaro. Claro, yo no recordaba que su nieta Juanita también está en ese grupo (...) Igualmente no voy a ir más a lo de Mirtha. Y estaba con Marcela [Tinayre], la hija, y después te pegan una apretadita así como diciendo: 'Nosotras dos somos corporativas'. Pero si vengo para hacerte rating, hermana".

Con su polémico estilo, el conductor agregó: "Fue muy incómodo, ¿sabés por qué? Discutime la verdad. No me discutas la mentira. Cuando la Tinayre y la madre te dicen 'Baby, vos no dejás hablar', no, mami, vos no dejás hablar".

Cuando agredió a las azafatas

En agosto de 2019, Etchecopar se envolvió en una nueva polémica. Esta vez, los dichos del conductor del programa El ángel del mediodía fue por su opinión sobre las azafatas . "No hagas la carrera de azafata. Andá a una casa de masajes. Por ahí te conviene con final feliz" , dijo y continuó con declaraciones sexuales relacionadas con la profesión. "A la azafata le molesta todo", expresó el conductor y les recomendó cambiar de carrera a la profesión de masajista donde, según el, harían más dinero ya que realizarían "trabajos sexuales".

Las azafatas nucleadas en la Asociación Argentina de Aeronavegantes emitieron una denuncia en la que afirman que el conductor "vertió expresiones de carácter altamente discriminatorio y violento" sobre las Aeronavegantes. "Nos sentimos humilladas y deshonradas", agregaron y exigieron que se aplique una sanción sobre el programa radial y sobre el conductor. El comunicado lleva la firma de Natalia Fontana , Secretaria de Género de la Asociación. "Baby Etchecopar no es bienvenido a bordo" finaliza el comunicado y tilda al periodista como un potencial "pasajero disruptivo".

"A alguien hay que matar", dijo sobre el homicidio de dos mujeres policías

En julio de 2018, luego de que se conociera la noticia del homicidio de dos jóvenes mujeres policías Baby Etchecopar dedicó el editorial de su programa para hablar del tema. "Esperaba que algún cojonudo con berretín de estadista y no de ser elegido el año que viene diga: 'a partir de ahora, el que saca un arma es fusilado; el que mata un policía lo matamos.', pero están preocupados para que siga la ley del aborto, a ver si matamos pibes, matamos fetos, matamos embriones.porque a alguien hay que matar", sostuvo.

Las durísimas críticas a Mauro Viale tras un roce que protagonizaron

En abril de 2018, Etchecopar estalló contra el periodista Mauro Viale en la editorial de su programa de radio y lo calificó, entre otras cosas, de "operador político" en favor del kirchnerismo. Según sostuvo el conductor, Viale alentó a personas cercanas a Etchecopar para que lo critiquen por expresarse con el calificativo "negro" en el marco de su programa. "Todos sabemos que Mauro Viale es operador de Guillermo Moreno , de Nilda Garré y de toda la mugre que quedó del kirchnerismo a la que lleva al programa. Es un operador berreta", manifestó. Además, apuntó: "Él le quería hacer decir a sus invitados que estaba mal que yo haya dicho 'los negros'. Sacale lo de los negros, digo lo de los chorros hijos de puta, ladrones de mierda, paqueros, planeros del orto que salen a la bailanta y después a robar. Si querés les digo así y no les digo negros. Aunque creo que negros es más sutil.. Pero que Mauro Viale, una roña del periodismo le quiera hacer decir cosas a mis amigos. Estás haciendo mal el periodismo, Mauro", señaló.

Además, Etchecopar se dirigió a Viale y le dijo: "Estás gagá y cuando pasa eso nadie los sigue. Conmigo no te metas más Mauro. Dejame de romper las pelotas, me ensuciás cuando hablás de mí. No sos tu hijo, sos berreta".

La denuncia de un funcionario por "instigar al delito" desde la radio

En septiembre de 2002, el ex secretario general de la Presidencia durante la gestión de De la Rúa, Nicolás Gallo, inició dos denuncias criminales contra el conductor de radio y TV. En la primera denuncia del ex funcionario se le adjudicó la "comisión del ilícito penal previsto en el artículo 209 del Código Penal (instigación a cometer delito)". En la demanda, describió que "Etchecopar instiga a los oyentes (de su programa en Radio 10) a que ubiquen a una persona, el aquí denunciante, y cuando lo vean lo lesionen, especificando qué tipo de lesiones pueden infligir". La segunda denuncia fue "por el delito de calumnia". En diálogo con LA NACION , Gallo señaló: "Yo no sabía de la existencia de este señor hasta que comenzó a utilizar un medio público (Radio 10) para una venganza personal por hechos totalmente falsos y en forma sistemática. En la causa por instigación a cometer delito, el juez ya procesó a Etchecopar y ordenó un embargo". Gallo hizo también una presentación en el Comfer "para que intervenga en este asunto. Este señor no actúa solo; usa el micrófono en la radio de Hadad, a quien la anterior gestión en el Comfer (encabezada por Gustavo López) le dejó sin efecto la adjudicación de Radio Clásica". La denuncia por presunta instigación a cometer delito se extiende también contra el conductor Oscar González Oro. Los intentos de LA NACION por localizar ayer a Etchecopar en su celular y a través de Miguel de Godoy, vocero de Hadad, fueron infructuosos