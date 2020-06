El periodista se despachó contra la dirigencia de Juntos por el Cambio en su programa de TV Fuente: Archivo

Cuando anunció que se iba del país, luego del triunfo electoral de la fórmula encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner , Ángel "Baby" Etchecopar fue tendencia en Twitter con el hashtag #ChauBaby. En las últimas horas, ese trending topic se repitió, pero ya no por la idea de vivir fuera de la Argentina, sino por críticas a distintos actores de Juntos por el Cambio .

En su programa Basta Baby , que se emite en la pantalla de A24, se informó sobre el encuentro virtual que mantuvieron la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a diputados que responden a Elisa Carrió.

En ese contexto, el conductor cuestionó al espacio que gobernó hasta diciembre de 2015. "Los amarillos son todos unos cagones . Menos [Patricia] Bullrich, son todos unos cagones. ¿Sabés lo que te hacen? Te llaman por teléfono y te dicen: '¿Vos sabés lo que me hizo ahora...?' y les digo '¿Querés que lo cuente?', 'No, dejá que se enoja Mauricio [Macri['. Son todos unos cagones. Es un club privado de cagones", lanzó.

Tras recordar que había votado por Juntos por el Cambio, Etchecopar redobló sus elogios por la exdiputada y la exministra de Seguridad. "En cuatro años no se despeinó ninguno, son todos unos fifí. La única que tuvo huevos fue [Patricia] Bullrich y 'Lilita' [Elisa] Carrió, los demás son todos unos cagones", reiteró.

El conductor de "Basta Baby" en un editorial crítico contra Juntos por el Cambio 01:02

Video

A las dos excepciones mencionadas por el conductor, Mariano Yezze quiso sumar a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero también fue blanco de críticas: "Para mi opinión, con todo respeto, [María Eugenia] Vidal fue un invento amarillo , que le decían vos tenés que hacerte Heidi y la gente no se lo compró. No me parece una gobernadora que cambió la historia. El que gobierna tiene que tener huevos e ir al frente de la tropa".

Y las críticas para Juntos por el Cambio continuaron en el programa que el periodista conduce en Radio Rivadavia, Este martes, Etchecopar cuestionó un supuesto alineamiento en materia cuarentena de Rodríguez Larreta con el Presidente.

"Con todo el dolor lo digo: si Larreta sigue moviendo la cabeza como perro de colectivo, se entierra solo, ¿eh? Es el final político, porque los que apoyamos la línea de derecha, como yo, ya estamos dudando si en algún momento podríamos votarlo, porque el tema no es poner plata en los medios, sino huevos en política. Acá se acabaron los Alfredo Palacios, los [Raúl] Alfonsín", opinó.