Juana Viale: "Los que tuvieron saña conmigo están anulados"

Juana Viale en Hablemos de otra cosa, por LN+ 00:42

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 21:35

Tres días antes de empezar a filmar una película, Juana Viale cambió su rol de actriz por el de conductora de los programas de su abuela Mirtha. El aislamiento obligatorio canceló el rodaje e impidió que Legrand siguiera con su tarea. Tres meses después de ese volantazo, ataja las críticas y responde todo en una entrevista con Pablo Sirvén para Hablemos de otra cosa por LN+ .

"Estoy ocupando un lugar que no es el mío, nunca voy a ser ella. Con Mirtha sabés que en algún momento va a llegar eso que no querés que te pregunte", cuenta entre risas y recuerda el día que, sentada como invitada, su abuela le preguntó al aire si estaba embarazada.

Conduce " Almorzando ." y " La noche de Mirtha " con producción de su hermano Nacho Viale. Además sumó formatos en Instagram diseñados para la cuarentena. Más madura y relajada, recuerda sus peleas con parte de la prensa: "Ciertas personas que han tenido una saña maliciosa y tendenciosa están anuladas de mi vida. Pueden hablar, pero están silenciados. Antes reaccionaba, ahora es como que hable una pared. En los medios la curva de Juana persona ha sido bastante grande, pero para el que me conoce hay siempre una misma línea. Me divertí muchísimo haciendo papeles de mala".

Juana Viale en Hablemos de otra cosa 02:00

Video

Cultora del perfil bajo y con un pasado fóbico a las cámaras, Viale explica por qué no quiere mostrar a Ámbar, Silvestre y Alí: "Intento mantener a mis hijos lo más anónimos posible. Que el día de mañana decidan ellos. Me llaman la atención las personas que exponen mucho a sus hijos tan chicos". No los muestra, pero habla de ellos, de la batalla diaria y la escuela virtual, los horarios cruzados y la ayuda de Ámbar (17) para grabar sus contenidos online.

Juana Viale en Hablemos de otra cosa 01:08

Video

"Ahora el sillón tiene dos dueñas", le dijo Mirtha Legrand por teléfono al aire el fin de semana pasado, pero Juana Viale , la heredera, afirma que sólo está cuidando el trono para que su abuela pueda volver cuando termine el aislamiento.