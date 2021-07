Baby Etchecopar habló sobre la carrera política de su hija María Paz: “No la dejan llegar”

“Mi hija, pobrecita, se lanzó a la política y duró una semana porque los trolls la destruyeron”, definió Baby Etchecopar sobre la carrera de su hija María Paz. Hace unos meses, la mujer de 37 años tuvo un acercamiento a Juntos por el Cambio de cara a las elecciones legislativas y fue duramente criticada en las redes sociales. “Un día me llamó llorando, me dijo: ‘Pá, me están haciendo pelota en todos lados’”, relató el periodista en diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece). Según contó el conductor, durante esa conversación, logró convencerla de que persiguiera su vocación.

Etchecopar se refirió a las intenciones de su hija de incursionar en la política, luego de que en marzo se reuniera con el titular del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, para hablar del escenario social de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, al verla compungida por las críticas, intentó animarla: “Le dije: ‘Bueno, es el juego, por eso no te avalo, no hay portación de apellido. ¿Te gusta la política? Jugate, hacelo pero no conmigo, que no te hagan el reportaje a vos con mi cara atrás. Hacelo desde vos, poné que te llamás Paz’”, reconstruyó el periodista.

Baby Etchecopar habló del interés de su hija María Paz por la política

“No la avalo, pero la acompaño”, insistió Baby, que luego destacó los atributos que harían de su hija una buena referente. “Sé de su honestidad, de las ganas de hacer cosas. Es transparente. Incapaz de quedarse con nada. No la dejan llegar, le mandan el batallón a que la frene”. Y añadió: “Voy a ser honesto, si yo quiero la pongo con el dedo, la meto en el Instagram y ya está votada, pero no lo hago”.

Después, Etchecopar reveló uno de los consejos que le dio a María Paz. “Yo le digo: ‘Andá a ser concejal, empezá de abajo’. Lo que pasa es que la quisieron poner muy alto y como papá le dije: ‘Para la política hay que saber’. Un día a mí me llamaron y me dijeron: ‘¿No querés ser gobernador?’. Les dije ‘¿Pero ustedes están locos?’. Se nace político. Y a mí hija le dije eso: ‘Hacé la carrera despacio’”, completó. Frente a sus dudas, además, le advirtió: “Hacé lo que quieras, qué sé yo, no me llames a mí, te metiste vos en esto”.

Hacia el cierre de la entrevista, Baby dijo que le “arrugaba el corazón” que criticaran a su hija con la ferocidad que lo hicieron. “Nos debería dar vergüenza decir eso cuando un joven se quiere dedicar a la política. Ella es igual a mí y si va, va a levantar polvo”.

LA NACION