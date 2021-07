El drama de Carolina Haldemann, conductora de Canal 26: por un problema de salud perdió la voz

Carolina Hadelmann, conductora de la trasnoche de Canal 26, reveló que está atravesando un problema de salud que afecta sus cuerdas vocales. A través de sus historias de Instagram contó que perdió la voz tras un reciente diagnóstico médico y tendrá que ausentarse en el noticiero hasta recuperarse. “Algo tan natural como hablar y no lo puedo hacer”, señaló.

La expanelista de Pampita Online (Net TV) le contó a sus seguidores el motivo por el que no estará en la televisión durante algunas semanas: “Hay veces en las que hay que aceptar que no podemos con todo, pero sí podemos ocuparnos de estar mejor; me diagnosticaron nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe”.

Carolina Haldemann contó el problema de salud que atraviesa y reveló que tendrá que ausentarse un tiempo de la televisión Instagram @carolinahaldemann }

“Hoy me tocó aceptar que mi voz no salga y por más desesperante que sea, no lo puedo hacer. Algo tan natural como hablar, algo que aprendí a hacer a los seis meses de vida”, agregó en sus stories. “Por más que físicamente no lo pueda hacer hoy, sé que todo va a estar bien y lo voy a lograr, como todo lo que uno se propone en la vida”, cerró.

En diálogo con LA NACION, la conductora confirmó que deberá hacer un extenso reposo vocal, durante al menos dos semanas, y complementarlo con ejercicios de rehabilitación. “Hace 20 días empecé a quedarme afónica, y mi compañero de pantalla, Héctor Rossi, me recomendó un otorrinolaringólogo y me hicieron un estudio exhaustivo que se llama video estroboscopia laríngea”, explicó.

“Ahí me diagnosticaron un sangrado de un vaso en la laringe, algo que no es grave, pero hay que controlarlo, más dos nódulos bilaterales simétricos en las cuerdas vocales”, detalló. A pesar del susto que sintió en un primer momento, aclaró que se mantiene positiva y espera evitar una cirugía: “Estoy haciendo fonoaudiología tres veces por semana, a veces solo me sale la respiración, pero espero estar mejor dentro de 15 días”.

Para poder revertir el cuadro pasará los siguientes diez días con “reposo casi total del habla” en su hogar, donde convive con su marido, el empresario Emanuel Fernández Bollini. “Requiere paciencia y tiempo, pero es un cuadro común en quienes trabajan con la voz”, expresó esperanzada.