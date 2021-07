La irónica chicana de Horacio Cabak contra Mariano Del Popolo, el becario del Conicet que opinó sobre Cuba

En el marco de las protestas que están ocurriendo en Cuba, el martes hubo un tenso debate en Intratables (América): los protagonistas fueron Mariano Del Pópolo, dirigente del Partido Comunista, y Luis Alberto Mariño, un joven cubano que vive en la Argentina. Luego de la discusión, el becario del Conicet fue criticado en las redes sociales por haber querido explicarle a un exiliado cómo es la vida en su propio país. Horacio Cabak fue uno de los que opinó y ahora se cruzaron en Twitter.

El periodista compartió el video del intercambio de opiniones y escribió con ironía “Comunista de Cuba y Olazábal”, como una referencia a las calles de Belgrano y, obviamente, como una crítica a Del Pópolo. La respuesta no tardó en llegar, y el joven le contestó: “Realismo mágico; toda mí vida tomando el Ferrocarril Roca para que un conductor de TV que vive en un barrio cerrado en Pilar me diga comunista de Cuba y Olazábal. Rey, no sabés ni dónde se compra la tarjeta SUBE”.

Cabak no se quedó callado y redobló la apuesta con su sarcasmo característico: “Rey, viajé en el Roca, en el 51, en el 165 y en el 306 antes de que se inventara la SUBE. También viajé a Cuba, pero lo que nunca se me ocurriría es explicarle a un cubano cómo es la vida en Cuba”. Y remató: “Eso es realismo mágico”.

El cruce entre Mariano Del Pópolo y un exiliado cubano

Todo comenzó con una pregunta de Alejandro Fantino a Del Pópolo: “¿Es una dictadura la de Cuba? Justificá”. El becario del Conicet respondió sin titubear: “No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Tiene una constitución que se aprobó en 2019 con una participación de más del 80% de la población”.

“Luis, vos sos cubano. ¿Por qué viniste a la Argentina?”, le preguntó el conductor a su invitado. “Por un lado por una cuestión familiar y por otro a causa de la dictadura cubana que cierra cada vez más los espacios”, contestó Mariño. Y agregó: “Nunca hubo elecciones, Fidel [Castro] las prometió en 1959, cuando las fuerzas que derrocaron a Batista lo hicieron para reinstaurar la constitución del 40 y que haya elecciones”.

Antes de profundizar en el conflicto, el conductor quiso saber cómo fue la infancia de este joven en Cuba durante la década del 80. “En mi infancia solo hubo arroz y frijoles. Tuvimos que mudarnos al campo para tener alguna vianda; cuando yo pasé los siete años ya no tenía derecho a tomar leche porque había que comprarla en el mercado negro”, confesó Luis.

“Sin impugnar la opinión de alguien que vivió en Cuba, hay algo que es innegable, no lo digo yo lo dice la UNESCO: en Cuba no hay desnutrición infantil. En Cuba no hay gente viviendo en la calle”, lanzó Del Pópolo. Con gestos de indignación Mariño lo interrumpió: “¿En Cuba no hay gente viviendo en la calle? Debajo de mi casa vivieron dos personas que se murieron de frío. ¿De qué Cuba estás hablando? ¿Haz visto a los niños cubanos? Las Naciones Unidas no entran a Cuba”.

“Vos sos investigador del Conicet, pero este vivió ahí. ¿Vos viviste en Cuba?”, le repreguntó Fantino. “No, claro que no viví en Cuba, y no niego que en Cuba haya pobreza, que no es lo mismo que la desnutrición infantil”, contestó Del Pópolo. Mariño se mantuvo firme y remató la discusión con su punto de vista: “La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlada por la seguridad del Estado y responde al Partido Comunista cubano”.

