Furioso: Baby Etchecopar insultó a quienes escracharon a Cacho Castaña

15 de octubre de 2019 • 16:58

Con una mezcla de emoción y enojo, Baby Etchecopar recibió en su programa El Ángel (Radio 10) la noticia del fallecimiento de su íntimo amigo Cacho Castaña y ensayó al aire una despedida en la que no faltaron los insultos contra las personas que escracharon al cantante luego de algunas polémicas declaraciones.

"Yo quiero decir que lo quiero mucho y lo voy a querer toda la vida, lo amo", sostuvo, antes de adentrarse en la controversia que Castaña protagonizó en 2018 cuando, durante un móvil de Involucrados (América TV) dijo "si la violación es inevitable, relajate y goza", frase que generó condena pública y la cancelación de sus recitales.

"Quiero explicar que está donde tiene que estar porque estaba sufriendo mucho. Hace dos años no era Cacho. Yo tengo una gran indignación y lo quiero decir públicamente. Cacho estaba muy enfermo, muy gastado, pero lo gastaron más los hijos de puta que lo escracharon", aseguró el locutor.

"Le hablo a los hijos de puta que le levantaron las últimas funciones de su vida en los grandes teatros de la calle Corrientes. Ustedes saben quiénes son. Se llevaron el 50% de la dignidad de Cacho. Y saben, porque van a estar en televisión diciendo que lo lamentan, pasando los videos de él y su música", señaló.

"Después de que lo humillaron hasta el cansancio, de que lo hicieron pedir disculpas públicamente y de que aparecieron los chiflados estos con los pañuelos verdes a escracharlo en la puerta de los teatros, a tirar piedras. Ustedes, hijos de puta, se llevaron la mitad de la vida de mi amigo", dijo.

Además, reveló que no asistirá al velorio ni hará declaraciones a la prensa y que solo se acercará a expresarle su apoyo a Marina, la viuda de Castaña. "Me queda lo mejor, las épocas en las que no teníamos un mango, los dos juntos. La mano de él agarrándome mi mano cuando yo estaba grave. Los buenos momentos en su casa, los asaditos", cerró.